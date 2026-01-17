Alex Sirvent experimenta la paternidad ¡sale con una chava!

Después de que hace 2 años Alex Sirvent tuviera planes de boda con su exnovia, Carolina Sánchez, ahora el actor y cantante está saliendo con una joven emprendedora que tiene una hija de una anterior relación. Es algo que nunca le había ocurrido.

¿Quién es la actual pareja de Alex Sirvent?

El actor mexicano, Alex Sirvent, mencionó: “Hay una chava con la que aún no hemos formalizado, pero estamos compartiendo. Es un amor. Ella tiene una hija. He tenido oportunidad de conocer una faceta nueva que no conocía de mí: Soy una persona muy paternal, con mucha fantasía e ilusión. Esta niña es como si fuera mi mejor amiga... No me imaginaba que Dios me iba a dar la oportunidad ahorita de pasar lo que estoy viviendo. Es algo que nunca había vivido y experimentado”.

“Para mí ha sido llegar a sumar, porque yo creo que todos en esta vida merecemos una segunda oportunidad, de compartir esa ilusión que siempre has tenido de ser padre y dar lo mejor de ti”.

Esta situación le ha hecho replantearse ser padre de manera natural.

¿Alex Sirvent está en planes de convertirse en padre?

En cuanto a la paternidad, Alex Sirvent dijo: “Si Dios me diera un hijo, sería maravilloso. Y si no, la verdad es que vivir ahorita esta experiencia desconocida y tan bonita que estoy atravesando es tan lindo. Si no (llegan hijos propios), no pasa nada. La vida es bien corta. A veces queremos planear como si fuéramos a ser eternos, cuando en realidad ahorita está pasando. Estoy atravesando los momentos más intensos, bonitos y dulces de mi vida”.

Tras divorciarse de la actriz Ximena Herrera, Alex no le teme

al matrimonio. “Sí, me volvería a casar. Siempre va a estar la puerta abierta”. En cuanto a la identidad de su nuevo amor, prefiere ahorita aún mantenerla en privado, pero sí nos dijo: “Tiene su negocio de café. El otro día fui con ella a un evento y me puse a preparar yo los cafés”.

¿Qué sucedió con el padre de Alex Sirvent durante la pandemia?

Por otra parte, hace 5 años, su padre, el famoso representante Alejandro Sirvent, sufrió un derrame cerebral como consecuencia del COVID. Esta situación los ha unido más. “Mi papá se ha vuelto como la versión mejorada de sí mismo. Se ha convertido en una persona mucho más compasiva. Todo le asombra. Su comida favorita es la yucateca. Me lo llevé a Mérida a que comiera su relleno negro y frijol con puerco que deseaba”.

Alex se ha comprometido al 100% en el cuidado de su progenitor.

“Tiene enfermera 24/7, aunque yo duermo con él. Voy con él a su rehabilitación. No quiero estar en otro lugar más que con él. Lo llevé a una carrera de go-karts en Cuernavaca. La pasamos muy bonito cuando estamos él y yo (solos). Está estable. La mente y la fuerza interior lo tienen contento. Siempre ha sido una persona líder y luchona. Es invencible”.

Nos contó las secuelas que aún persisten: “Tiene que estar en silla de ruedas. Hay que ayudarlo un poquito a caminar. A veces tiene ciertas cosas, le falla un poquito la memoria”.

Finalmente, Alex considera que su recuperación ha sido un milagro. “Se acercó mucho a Dios. Hicimos un grupo de oración que se llama ‘Escalera al cielo’. Estamos muy bendecidos”.

¿Quién es Alex Sirvent?

Saltó a la popularidad en 1995, con el grupo Mercurio.

Tras la primera separación del grupo, incursionó en la actuación y ha participado en proyectos como Corazones al límite, Contra viento y marea, Un gancho al corazón, Amor bravío y Educando a Nina , entre otros.

y , entre otros. También ha sido parte de realities como Cantando por un sueño y Survivor México .

como y . Como músico ha compuesto varios temas para telenovelas y diversos programas.

