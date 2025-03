Alexander Acha hace llorar a Emmanuel en Juego de voces 2025

El hijo de Emmanuel le dedicó unas palabras que lo hicieron llorar en pleno programa. Alexander Acha recordó una carta de su padre que le cambió la vida y, tras años, finalmente le dio una respuesta.

Este domingo Juego de voces 2025 regaló a la audiencia un momento cargado de emociones. En esta ocasión, el protagonista fue Alexander Acha, quien conmovió a su padre, Emmanuel, con una carta llena de sentimientos y gratitud.

El integrante del equipo de las Estrellas aprovechó el escenario para responder a las palabras que su papá le escribió cuando era adolescente, un mensaje que marcó un antes y un después en su vida.

¿Por qué Alexander Acha hizo llorar a Emmanuel en Juego de voces?

En un momento de gran sinceridad, Alexander Acha recordó los años complicados de su juventud. El cantante confesó que, como muchos adolescentes, vivió una etapa de rebeldía en la que cometió errores y preocupó profundamente a su familia.

“En mi adolescencia me entró la rebeldía, como a todos. Probé de todo. Cometí excesos. Hice muchas, muchas tonterías”, expresó Alexander. Relató cómo, en medio de esa etapa difícil, su padre le escribió una carta que terminó con una frase que lo marcó para siempre: "¿Quieres ser hombre o quieres ser bestia?”.

Estas palabras lo hicieron reflexionar sobre el camino que estaba tomando y, con el tiempo, lo motivaron a cambiar. “Esa última flecha fue muy dura, porque me bloqueaste mi orgullo para despertar mi inteligencia”, confesó emocionado.

¿Qué canción compuso Emmanuel para su hijo Alexander?

Tras varios años, Alexander Acha decidió que el programa era el lugar perfecto para responder a la pregunta que su padre le dejó en aquella carta de su adolescencia. Con la voz entrecortada, le agradeció por haberle mostrado el camino correcto.

“Aún recuerdo las puertas del garaje abiertas y la luz tenue con la que leí tu carta. Perdón. Yo era apenas un cachorrito ingenuo, bravucón y torpe que estaba ansioso por conquistar el mundo y traer a casa el botín de sus estúpidas batallas para que estuvieras orgulloso de mí y ganarme tu respeto. Pero esa última flecha fue muy dura porque noqueaste mi orgullo para despertar mi inteligencia. Esas últimas palabras, las que leí ahorita, cambiaron mi mentalidad para siempre y, como un Merlín, hiciste magia, reordenaste mi vida, la hiciste crecer. Recordar que mi verdadera pasión era la música, maduré, me probé a mí mismo y descubrí lo que sí era y lo que no era. Me hablaste de Dios. Pero lo más importante, siempre me apoyaste, ‘Pa’, en todas las aventuras que emprendía. Nunca te dije gracias, pero hoy te lo digo. Gracias por esa carta, gracias por esa corrección dolorosa pero necesaria y llena de amor. Y si me volvieras a preguntar si quiero ser una bestia o un hombre, te responderé que quiero ser el mejor hombre que puedo ser para Dios, para mi esposa, para mis hijos, para ti, para mamá, para mis hermanas, para mis amigos y para el mundo entero”, decía la carta de Alexander.

En un gesto lleno de amor y admiración, Alexander dedicó a su padre una interpretación especial de la canción “Pequeño gran Chopin”, un tema que Emmanuel le había dedicado cuando era niño y que ahora cobraba un significado aún más profundo.

Esto dice la letra de la canción Pequeño gran Chopin de Emmanuel para su hijo Alexander Acha:

Te compraré el piano

si me prometes estudiar en serio.

Mi padre aquella noche

me hizo soñar con él y yo tocaba.

La música es así.

Nos hace estremecer

y te conviertes solo en un pequeño gran Chopin.

Y así mi adolescencia

me la pase ensayando las lecciones,

mientras, con insolencia

jugaban otros niños con balones.

Yo era muy distinto.

La vida me ofrecía otras pasiones.

La música es así.

Nos hace estremecer

y mientras más la sientes,

más tú ves la clave del porqué.

Y cuando te acaricia,

la música te da las vibraciones

del cuerpo de una chica,

cuando se agita lleno de emociones.

Y del conservatorio,

salimos diplomados de esperanza,

de amores de Tenorio,

sintiéndonos tan fuertes como el mar,

pequeño gran Chopin.

¿Cómo reaccionó Emmanuel al emotivo homenaje de su hijo?

Las palabras de Alexander Acha no solo conmovieron al público, sino que también provocaron lágrimas en Emmanuel y en sus compañeros de Juego de voces: Lucero, Lucero Mijares, Yahir, Yuri y María León estaban conmovidos. El intérprete de “La chica de humo” se mostró profundamente agradecido por el gesto de su hijo y respondió con un mensaje lleno de orgullo y amor paternal.

“Gracias por tu crecimiento, por ser un hijo increíble, maravilloso, un hermano lleno de ternura. Estas lágrimas dicen más que todas las canciones que hemos podido cantar” Emmanuel

El momento culminó con un fuerte aplauso del público, mientras padre e hijo se fundían en un abrazo cargado de significado. Emmanuel, aún conmovido, destacó que jamás imaginó vivir una experiencia tan íntima y especial en un programa de televisión, como Juego de voces 2025, que ha emocionado con sorpresas y nostalgia.