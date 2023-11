Alexis Ayala regresa a la pantalla grande con “No voy a pedirle a nadie que me crea”

Luego de su emotiva boda con Cinthia Aparicio, Alexis Ayala sorprende a todos con su participación en No voy a pedirle a nadie que me crea, película que representa su regreso a la pantalla grande tras ocho años de ausencia.

Dicho proyecto se estrenó recientemente en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) y se podrá ver en Netflix a partir del próximo 22 de noviembre.

En la cinta, el actor interpreta a “El licenciado”, un criminal que está relacionado con situaciones de extorsión. No voy a pedirle a nadie que me crea está basada en la obra de Juan Pablo Villalobos y relata todas las desventuras que vivió durante un viaje a Barcelona, donde se vio envuelto en una red criminal.

Mediante una entrevista para La-Lista, Alexis habló acerca de lo que se puede esperar de su personaje, el cual será el encargado de complicarle la vida al protagonista.

“En toda la primera parte no me ves, nada más me escuchas y conforme avanza la película ya me empiezas a ver y empiezo a interactuar con el personaje de Darío Yazbek, que es el protagonista. El título lo dice todo, No voy a pedirle a nadie que me crea, (porque) son cosas que suceden en la vida a veces, que son tan inverosímiles, que se las cuentas a alguien y dice ‘no’, y pasan”. Alexis Ayala

Si bien aseguró que la cinta tendrá sus momentos de “humor negro”, también señaló que retrata temas delicados como la migración y el secuestro: “Estas extorsiones son terribles y pasan en el mundo, no nada más en México o en España”, dijo.

Asimismo, expresó su felicidad al ver que se está apostando más por llevar películas basadas en libros a la pantalla grande: “La literatura nos lleva a la imaginación, a viajar, a probar y el hecho de que se plasme en una película, donde lo puedes ver, puede ayudar a tu imaginación”, apuntó.

Alexis Ayala está en una de las etapas más felices de su vida / Instagram: @alexisayala

Alexis Ayala agradece el apoyo de los fans

Durante la conversación, Alexis Ayala reconoció que, pese a su trayectoria de más de 25 años, aún le “falta mucho por lograr”, pues el mundo artístico está “lleno de muchos ‘no’. Justo por ello, se siente muy agradecido de permanecer vigente para el público.

“Algo que me ha ayudado es que vivo en agradecimiento, cada vez que me abren una puerta. Alguna vez leí esta frase que me encanta: ‘El talento te puede abrir las puertas, pero el agradecimiento las mantiene abiertas’, y el agradecimiento a la manera de hacer equipo, de escuchar, de estar atento, de cooperar y de sumar”, manifestó.

Y aprovechó para pedirle al público que le diera más oportunidad al cine mexicano: “El mexicano es muy malinchista también con su mismo producto, pero la calidad ha mejorado muchísimo en la producción, en la dirección, en la actuación, y eso es increíble”, apuntó.

Alexis Ayala se prepara para más proyectos en el cine / Instagram: @alexisayala

Alexis Ayala continuará con diversos proyectos en el cine y pronto estrenará Las mujeres son de Venus y los hombres… ¡Ni madres!, una obra de teatro en la que es protagonista junto a su esposa, Cinthia Aparicio.

Esta puesta en escena, Producida por Miguel Briones, hablará de las diferencias de pensamiento entre las parejas. Se podrá ver en el Nuevo teatro Versalles, a partir del próximo 18 de noviembre.

