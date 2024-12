Alfredo Adame defiende a Maripily Rivera y afirma que Poncho de Nigris es un “vividor cualquiera”

Tal parece que la polémica causada por el encontronazo entre Maripily Rivera y Poncho de Nigris está lejos de terminar. Ahora, Alfredo Adame da su contundente opinión del tema y se le fue con todo contra el exparticipante de ‘La casa de los famosos México’.

En entrevista para ‘La mesa caliente’, el exconductor de ‘Hoy’ aseguró que Poncho era un “vividor” que, a falta de talento, solo busca generar polémica a costa de una persona tan exitosa como Maripily.

“No tiene estudios, no tiene preparación, no tiene nada. Nunca ha tenido éxito en nada. Es un fracasado, muerto de hambre, que solo vive de los intercambios”, expresó.

Te podría interesar: Alfredo Adame revela a los posibles participantes de ‘LCDLF All-stars’ ¿Estará Adrián Marcelo?

En la conversación, el también actor sostuvo que su colega no tenía “derecho” a criticar a la boricua, pues jamás estará “a su nivel”.

“Maripily es una triunfadora. Es una mujer exitosa, que viene desde muy abajo y que todo lo que tiene lo ha logrado. Es empresaria, es muy inteligente. Es una gran mujer. Tiene una calidad humana impresionante. Maripily lo exhibió, lo agarró de trapeador y lo dejó del asco”, manifestó.

Hasta el momento, Maripily no se ha pronunciado directamente ante las declaraciones de Adame y solo se ha limitado a compartir su entrevista en redes sociales.

No te pierdas: Alfredo Adame y Laura Bozzo ¿juntos? ¿Él quiere todo con Laura Bozzo?

En una reciente plática para el canal de YouTube de Javier Ceriani, Adame afirmó que Poncho, además de no ser un “actor de verdad”, es un “pésimo conductor”.que solo se “coló al medio” gracias a su hermano Antonio de Nigris, un reconocido futbolista que falleció en 2009.

Alfredo Adame

“Es un padrotrillo. Bajo, vulgar, corriente. No es actor, es un pésimo conductor. No sirve para nada. Se logró colar a este medio gracias al hermano. Se conectó en Monterrey gracias a las televisoras. Misógino a más no poder”