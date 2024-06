Alicia Machado se defiende tras pleito con ‘el Puma’ en ‘Top chef VIP 3’: “Sigan soportando”

Recientemente, la tensión subió de nivel en ‘Top chef VIP 3’. Alicia Machado y José Luis Rodríguez ‘el Puma’ tuvieron una fuerte discusión en el reality, generando mucha polémica entre los fanáticos.

Todo se derivó de un reto en el que debían trabajar juntos. En dicha dinámica, ambos tenían que cocinar juntos, pero separados por una pared. La exMiss Universo debía guiar a Rodríguez, quien sería el encargado de preparar el platillo.

El problema se dio cuando Alicia, a causa de una cita médica, llegó tarde y no escuchó bien las directrices de los jueces. Al hacerle una pregunta a la chef Belén Alonso, ‘el Puma’ comentó: “Ya empezó el kínder”.

Esto molestó a la también actriz, quien afirmó que tenía derecho a preguntar lo que quisiera y le señaló que debía escucharla en este reto. Ambos tuvieron un duro intercambio de palabras, en el que el cantante le pedía que no le gritara y la famosa le aseguraba que sabía cocinar mejor que él.

Durante el resto de la prueba, la tensión se mantuvo, con Alicia dando indicaciones que José Luis ignoraba, lo que resultó en su derrota. Al final, ambos fueron llamados por los jueces para regañarlos por lo sucedido.

Por supuesto, este incidente generó muchas críticas en redes sociales, principalmente en contra de Alicia, a quien tacharon de “grosera” y “maleducada” por hablarle de esa forma a una persona mayor.

Incluso, la hija de ‘el Puma’, Liliana Rodríguez, quien manifestó su molestia por la “falta de respeto” en contra de su papá: “Fue nefasto, terrorífico, inadmisible e inaceptable. Un ícono venezolano fue agredido, burlado y menospreciado por esta gran dama venezolana. Las canas se respetan”, indicó en una reciente entrevista para ‘La mesa caliente’.

Alicia Machado se defiende de las críticas

A través de una transmisión en vivo para redes sociales, Alicia Machado enumeró los insultos que ha recibido de los fanáticos, así como de diversos medios, por lo ocurrido y aseguró que no le afectaban en lo absoluto, pues ya estaba acostumbrada a ser “criticada”.

“Que sigan por esas redes hablado mi…, que sigan. Denme con todo. Ese montón de reporteritos, programitas de espectáculos, sigan hablando. Denle con todo ¿qué más soy?” Alicia Machado

Incluso, a modo de broma, expresó que le pediría a Shakira que le compusiera una canción en la que nombre todos los “calificativos que se le hace a una mujer trabajadora, famosa, independiente y libre” como ella.

“Toda la vida he hecho lo que se me ha dado la gana y lo voy a seguir haciendo. Qué pena. Me encantan los personajes de villanas. Las buenas son muy aburridas. Esta noche los espero para que sigan gozando, soportando y psicoanalizándome una vez más”, expresó.

Tras concluir su transmisión, compartió una historia en Instagram en la que expresa ser una mujer muy fuerte y que “aguanta vara” ante los insultos: “A la Machado siempre le han dicho tantas cosas”, indicó.

Hasta el momento, Telemundo no ha dado una respuesta oficial sobre el conflicto entre Alicia y ‘el Puma’, el cual sigue dando mucho de qué hablar.

