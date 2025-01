Alicia Villarreal no quiere que la llamen vidente tras presentir la muerte de Dulce

Alicia Villarreal compartió con la prensa detalles sobre su último encuentro con Dulce, quien falleció el pasado 25 de diciembre de 2024. La cantante recordó cómo, durante el evento de GranDiosas, sintió que esa sería la última vez que vería a su colega.

El productor de ‘GranDiosas’, Hugo Mejuto, reveló que Alicia Villarreal presintió que sería la última vez que vería a Dulce en un show en el cual se realizó en Tabasco a pocas semanas de que a la intérprete le fuera extirpado un tumor en el riñón.

Hugo Mejuto aseguró que Alicia Villarreal presintió muerte de Dulce

“Me agarró del brazo Alicia y me decía: ‘Ay amigo, siento algo muy extraño con Dulce’. Y yo le dije: ‘¿Por qué, Alicia?’. Me respondió: ‘Siento que es la última vez que la voy a ver… se lo veo en sus ojos’. Ella así me lo comentó, Alicia sí sabía, presentía totalmente”, reveló Mejuto.

Durante el encuentro, Alicia estuvo muy cercana a Dulce, quien acababa de salir del hospital tras someterse a una cirugía para extirpar un riñón. Según lo narrado por Mejuto, Alicia no dejó de abrazar a su compañera, percibió algo que parecía ser una especie de premonición.

Según lo que narró el productor, en ese evento, Alicia no dejó de abrazar a Dulce, quien acababa de salir del hospital tras someterse a una cirugía en la que le extirparon un riñón. Fue en ese momento que Alicia, casi de manera intuitiva, percibió en los ojos de su amiga una premonición de lo que estaba por suceder.

Checa: Alicia Villarreal revela tremenda secuela que le dejó su ruptura amorosa

Alicia Villarreal habla de su último encuentro con Dulce y su premonición

Al reencontrarse con los medios, Alicia Villarreal explicó cómo llegó a ese presentimiento y pidió que no quiere que la consideren ni bruja ni vidente.

“No quiero que vayan a pensar que soy vidente o que soy bruja, o algo así. Pero como mujer, lo presientes, lo sabes, porque lo ves en los ojos, porque ves que se siente mal, porque ves que está luchando. Estaba cantando espectacular para venir de una cirugía, y la verdad es que todas la queremos, todas la admiramos y todas la extrañamos demasiado”. Alicia Villarreal

Alicia Villarreal destacó que lo más impresionante era el talento y disciplina de Dulce, que incluso tras su cirugía estaba cantando con la voz que siempre la caracterizó.

“Estaba cantando espectacular para venir de una cirugía y la verdad, es que todas la queremos, la admiramos y todas la admiramos demasiado”, concluyó.

Mira: ¿A Alicia Villarreal le gusta Manuel Mijares? “Es nuestro soldado del amor”

Alicia Villarreal / Redes sociales

¿De qué murió Dulce?

A pocas horas de la muerte de Dulce, ocurrida el 25 de diciembre a las 9 am, María Luisa Valdés Doria, jefa de redacción de Multimedios, aseguró que la cantante falleció a causa de cáncer de pulmón. Jorge Flores, vidente y amigo cercano de Dulce, confirmó esta versión en una conversación con Multimedios, mencionando que ya sentía la partida de su amiga.

Gerardo Medina, otro amigo de la cantante, explicó que, aunque inicialmente le diagnosticaron un tumor en el riñón, lo que se le encontró después fue metástasis en el pulmón debido al cáncer. Ivan Cochegrus también confirmó que la cantante descubrió que tenía cáncer de pulmón en las últimas semanas.

Mira: Dulce: Así fue el encontronazo entre la cantante y Lisset en vivo ¿No se soportaban?