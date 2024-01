Alicia Villarreal podría entrarle a los corridos tumbados ¿Colaboración Peso Pluma?

Este martes se llevó a cabo la conferencia de prensa de la cantante, Alicia Villarreal, quien habló de lo encantada que está de pertenecer al concepto musical ‘Grandiosas’ del productor, Hugo Mejuto.

“A mí me encantan las Grandiosas, ahora estoy en otra fase con grandes artistas y temperamentos muy fuertes en el escenario. Me encanta estar aquí con ellas, porque les aprendo. No tengo ningún ego, donde me pongan y me acomoden, estoy muy bien. No he convivido al cien con todas, pero creo será una gran gira”.

Además, así reaccionó Villarreal cuando la prensa le preguntó su opinión de que su compañera Alejandra Ávalos tiene menos trayectoria que ella

Por otro lado, Alicia señaló que en varios momentos de su carrera ha presenciado acoso por parte de dos fanáticos que se obsesionaron con ella.

Alicia Villarreal

“Claro que me ha pasado, de hecho, me he alarmado tanto que he tomado acciones legales. Me ha pasado en diferentes momentos de mi carrera; el primero me pasó con una chica y luego un señor, insistía en que él había compuesto la canción de ‘Te quedó grande la yegua’, y estaba muy amenazante, porque me mandaban cartas, me hacían llamadas y de verdad viví un acoso”.