Amiga de Patricio ‘N’ asegura que supuesto abuso a sus hijas nunca sucedió

El exconductor Patricio ‘N’ se encuentra en una gran polémica, ya que hace unos días se dio a conocer que tiene una orden de aprehensión en su contra. Esto, debido a que presuntamente abus0 s3xualm3nt3 de las hijas que procreó junto a Aurea Zapata.

Recordemos que desde hace casi dos años Patricio ‘N’ y Aurea Zapata han mantenido una batalla legal, ya que la conductora lo demandó por vi0l3nci1 intrafamiliar, pero desde entonces Patricio ha negado dichas acusaciones y ha luchado por volver a ver a sus hijas.

Mira: ¿Qué pasó entre Carlos y Alana en La casa de los famosos?

Ahora Ana María Alvarado, a través de su cuenta de TikTok, compartió un video de una amiga de Patricio ‘N’, de nombre Susana Diazayas, quien aseguró que el exconductor es inocente sobre el nuevo delito que le imputan.

La modelo señaló que este conflicto podría supuestamente derivarse a que Aurea deseaba un departamento de Patricio ‘N’.

Susana Diazayas

“Esta señora... ya vi las notas que Patricio hizo públicas. Esta señora le puso el cuerno a Patricio ‘N’ con un hombre casado y yo escuché los videos donde ella dice: ‘Si no me da el departamento, me lo voy a ch1ng4r’ ”.