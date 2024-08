Ana María Alvarado le responde a Álex Kaffie ¡y lo reta a mostrar pruebas!: “Inventa cosas”

Después que Álex Kaffie saliera del programa ‘Sale el sol’ el conductor de espectáculos se despidió y le deseó lo mejor a sus excompañeros, excepto a Ana María Alvarado, lo que causó gran sorpresa en su momento.

Ana María incluso indicó que a ella también le sorprendió que Alex no le respondiera el teléfono a pesar de que ella le expresó su apoyo en medio de la controversial salida de ‘el Villano de los espectáculos’ del matutino de Imagen Televisión después de que hiciera comentarios en contra de Nacho Lozano quien estaba regresando a la televisora y se negara a ser entrevistado por él.

Además, Ana compartió una anécdota con su público y dijo que el único problema que tuvo con Kaffie fue por el préstamo de 100 pesos, mismos que ella le repuso cuando acordaron, pero él enfureció cuando vio que el billete repuesto no era nuevo, tal y como él se lo había dado.

Mira: Entre lágrimas, Álex Kaffie se vuelve a lanzar vs Ana María Alvarado: “Con mi madre no te metas”

Alex Kaffie dijo que está molesto con Ana María Alvarado / Instagram: @kaffievillano/ Facebook: Sale el sol

Después de esto, los conductores estuvieron a punto de llegar a instancias legales por los dimes y diretes entre ellos, pero no fue hasta hace unos días cuando Kaffie por fin contó por qué está tan enojado con Ana María.

¿Qué dijo Alex Kaffie de Ana María Alvarado?

Fue a través de su canal de YouTube, donde Álex rompió en llanto y destapó que le molestó mucho cuando supuestamente le mandaron capturas de pantalla de algunos comentarios de Ana María burlándose de su mamá. “Se burlaba del aspecto humilde de mi mamá. Eso sí me dolió mucho. Se burlaba de los zapatos que llevaba mi mamá”, dijo entre lágrimas y agregó: “Con mi madre no te metas, Ana María Alvarado. Ni con las madres, ni con los hijos”.

Además, compartió que supuestamente la conductora había sido quien le puso un apodo junto a más compañeros de trabajo.

Checa: Briggitte Bozzo golpea a Ricardo Peralta luego de su pleito en ‘La casa de los famosos México': VIDEO

Ana María Alvarado reacciona a acusaciones de Alex Kaffie

Luego de las revelaciones de Alex, Ana María le respondió en su canal de YouTube aclarando que ella no ve el programa de Kaffie. Sin embargo, se enteró de lo que pasó porque comenzó a recibir comentarios en redes sociales y optó por aclarar la situación.

“Eso es lo que dice y yo lo reto a que enseñe esas capturas de pantalla porque en primera creo que cuando estábamos en el radio ni WhatsApp había entonces está mintiendo porque yo ni conozco a su mamá, jamás en la vida la he visto. No he visto una foto, no la conozco y yo no le faltaría al respeto”, comenzó.

Ana María insistió en que las palabras de Kaffie no son verdad y dijo: “Él inventa cosas, yo creo que ya es mitómano, para ofender, atacar, siempre contra las mujeres porque el día que habló mal de un hombre le pateó la silla y lo tiró porque entonces con los hombres no se mete y así hacen generalmente los que no enfrentan como hombres lo que dicen con las palabras”.

Puedes ver: Maribel Guardia recuerda a su hijo Julián Figueroa y comparte el lado más oscuro de su duelo

La conductora desmintió las acusaciones de Kaffie y cree que tiene algo más personal con ella: "¿De dónde saca esta historia? ¿Por qué no me la reclamó a mí ahora que regresó a ‘Sale el sol’? ¿Por qué no me dijo que yo había dicho algo así? No conozco a su mamá, no tengo el gusto de conocerla y jamás la ofendería, pero (Alex) ya se agarró en contra de mí un odio que ya lo tiene en su mente y en su imaginación y de repetirse en su cabecita las mentiras que creen que son verdad”.

Agregó: “No tendría ni por qué hablar de su mamá. A él si lo quiero criticar se lo digo aquí de frente, estuvimos en ‘Sale el sol’ hace poco ¿por qué ahí no me reclamó? ¿Por qué primero dijo otra historia? Él no se llevaba ni con Gustavo ni con Joanna con la única que hablaba era conmigo entonces de dónde saca esta historia? Porque si tanto le hubiera dolido, conociéndolo lo rencoroso que es Kaffie, lo hubiera contado hace muchos años ¿por qué guardarse estas supuestas ofensas a su madre?”

Finalmente reprobó que hiciera de esa manera las acusaciones para fomentar comentarios negativos contra ella: “Que hasta llore y lo haga tan teatral nada más para que la gente me tire mala onda, pero si tenías tanto rencor me lo hubieras dicho en persona porque son puras mentiras”.