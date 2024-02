Ana María Alvarado y Maxine Woodside se reencuentran tras escándalo, ¿qué pasó?

A un año de que Maxine Woodside le diera las gracias a Ana María Alvarado del programa de radio ‘Todo para la mujer’, las conductoras se reencontraron en un evento este lunes. ¿Qué pasó?

Con motivo de las entrevistas que ofrecieron Cristian Castro y Yuri por su concierto en el Auditorio Nacional, Ana María y Maxine Woodside acudieron junto a más compañeros de prensa para participar en la charla.

Ana María Alvarado se reencontró con Maxine Woodside / Facebook: Sale el Sol

¿Cómo fue el encuentro entre Ana María Alvarado y Maxine Woodside?

Según contó Ana María Alvarado, cuando iba en camino a la entrevista, alguien le dijo que Maxine estaba ahí y que tenían que encontrarse porque todos estaban en la misma zona esperando su turno.

Ana María comentó que no tenía ningún problema de encontrarse con su exjefa a quien tiene demandada por despido injustificado: “No tengo ninguna preocupación, simplemente ya pasó el tiempo. Todo se acomodó. Ella ya dejó claro que no fui nadie en ese programa. No fui su amiga. No fui nadie en su vida. No fui nada. Ni mi jefa, ni me conoce ni nada”.

Ana María siguió contando que llegaría con la frente en alto al ver a su exjefa en el lugar, pero cuando Maxine se encontró con ella ahí, hizo como que no la vio y siguió caminando.

“Si a ella le preguntan, va a decir que ni me vio,porque así es. Yo la conozco y sí nos vimos, pero pues ella se siguió y yo me metí a hacer la entrevista”, indicó.

