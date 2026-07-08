Ana Serradilla revela que tuvo un tumor y fue sometida a delicadas cirugías que la llevaron a renunciar a ser mamá

Ana Serradilla ha atravesado delicados problemas de salud en los últimos años. Sin embargo, había mantenido todo ese proceso en privado.

En una entrevista reciente, la actriz recordó el complicado proceso de salud que la llevó a someterse a dos delicadas cirugías, las cuales no solo marcaron un antes y un después en su bienestar, sino que también cambiaron para siempre sus planes de convertirse en madre.

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Ana Serradilla / Instagram: @la_serradilla

¿Qué cirugías enfrentó Ana Serradilla?

Hacia finales del 2024, Ana Serradilla reveló a TVNotas que atravesó por un delicado proceso de salud que le impidieron cumplir su deseo de ser madre. Sin embargo, en ese momento no dio detalles acerca del problema que estaba enfrentando.

Ahora, en un encuentro que tuvo con medios de comunicación, Ana Serradilla finalmente reveló cuáles fueron los procedimientos a los que estuvo sometida.

Durante la entrevista, la protagonista de ‘La viuda negra’ declaró que hace cuatro meses se sometió a un tratamiento para endometriosis, una condición en la que el tejido interior del útero, crece fuera de él.

Ana tuvo una cirugía para extirpar su útero, por lo que ya no le es posible embarazarse. También reveló que le retiraron un tumor del colon, que implica un proceso quirúrgico complejo y sumamente delicado.

“Me quitaron el útero, un tumor en el colon , a consecuencia de la endometriosis.” Ana Serradilla

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Ana Serradilla / Instagram: @la_serradilla

¿Ana Serradilla considera la adopción?

Aunque nunca perdió la esperanza de que en algún momento pudiera embarazarse, con este procedimiento médico, Ana Serradilla tuvo que dejar de lado su sueño de tener un hijo de sangre.

Tras revelar a TVNotas que le es biológicamente imposible ser madre, fue cuestionada sobre si considera adoptar, con el fin de cumplir su deseo de ser mamá.

“Con la despedida de mi útero es despedirte de ser mamá. Yo todavía tenía la ilusión y la esperanza de que podría llegar a serlo, pero definitivamente no va a ser.” Ana Serradilla

Sin embargo, Ana descartó esa posibilidad, dijo que no tiene en mente la adopción ni los vientres subrogados, puesto que ya tiene dos hijastros con los que cumple su papel de mamá.

“No voy a adoptar, tengo dos hijastros maravillosos. (...) Ni vientres subrogados, ni adopciones, ni nada.” Ana Serradilla

Aunque es una noticia que le duele aceptar, la actriz no se arrepiente de no haber sido madre y está feliz con la vida y familia que tiene.

“No me arrepiento. Me duele no ser mamá, pero no es algo de lo que me arrepienta.” Ana Serradilla

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Ana Serradilla y su faceta como madrastra

Ana Serradilla está casada con Raúl Martínez Ostos, exesposo e la actriz Martha Cristiana, con quien tuvo dos hijos.

Ambos jóvenes conviven con Ana, que presume tener una buena relación tanto con ellos, como con su madre biológica; incluso le agradeció por tener a sus hijastros.

“Estoy muy agradecida con ella, porque gracias a ella tengo dos hijastros.” Ana Serradilla

Ana Serradilla y Raúl se casaron en el 2021 en la playa de Cuixmala, en Jalisco; con una ceremonia que contó con la presencia de celebridades como Luis Gerardo Méndez, Sphie Alexander, Iliana Fox, entre otros.

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