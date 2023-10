Anel Noreña confirma acercamiento con Marysol Sosa y la defiende en su faceta de cantante

El pleito entre Anel Noreña y Marysol Sosa sigue dando de qué hablar pues ambas han hecho varias declaraciones respecto a su distanciamiento.

Recientemente Marysol Sosa contó a TVNotas que no estaba de acuerdo con que su madre Anel Noreña hiciera público su conflicto a los medios y aclaró que no habría un acercamiento ni una charla hasta que no cambiarán las formas.

Sara Sosa compartió que no está de acuerdo en que Anel no permita a Marysol usar el nombre de José José. / Facebook: Anel Noreña

Recordemos que el distanciamiento surgió en 2021, pero fue hasta este año cuando Anel Noreña culpó a Xavier Orozco, pareja actual de Marysol Sosa, de su pleito asegurando que habían tenido un conflicto y este habría intentado agredirla. Ante las declaraciones, su hija fue tajante al negar esta versión.

Después de varios dimes y diretes, Anel confirmó en el programa Hoy que hubo un buen acercamiento entre ambas y hasta la defendió de las criticas que ha recibido por su voz, ahora que se encuentra interpretando temas de José José.

“Hoy tuvimos una muy buena entrada. Hoy en la mañana, me puso (por mensaje): ‘Madre te amo, bendiciones’ y yo le puse ayer: ‘Mi’jita te amo, los estoy esperando siempre’”, expresó este miércoles Anel Noreña en el programa Hoy.

Marysol Sosa y su esposo Xavier Orozco. / Redes Sociales

Fue precisamente en este programa en la sección ¿De qué me hablas?, donde Shanik Berman, Jonathan Barajas y Sebastián Reséndiz opinaron que a su parecer Marysol Sosa no canta y debería dedicarse a otra cosa.

“Yo lo que si la defiendo es que se está metiendo en todos los géneros, mi amor. Se está metiendo con el rock, con la banda, o sea no es cualquier cosa”, comentó Anel Noreña, quien coincidió que lo importante es el homenaje y el cariño.

“Las canciones de su papá las puede cantar todo el mundo. Tú, principalmente, hija”, dijo Anel Noreña y afirmó que desea ver a sus nietos: “Tengo que abrazar a mis nietos. Tengo más de un año de no verlos”.

