Ángela Aguilar es la ‘Mujer del Año’ y manda mensaje: “No creo que me lo merezco, pero trabajaré para serlo”

La cantante Ángela Aguilar fue reconocida recientemente en el evento ‘Mujer del Año’ en la categoría ‘Música Regional Mexicana’ por la revista ‘Glamour México’. Esta distinción ha causado gran revuelo, debido a la polémica que rodea a la vida personal de la cantante. En redes ha sido blanco de críticas por su relación con el cantante Christian Nodal y la controversia con la ex de él, Cazzu, quien habría dejado ver, en una entrevista, que la hija de Pepe fue la tercera en discordia en su relación. Aunque Nodal salió a decir que su mujer no era ninguna amante, los malos comentarios contra ella no han parado.

El evento de entrega de este reconocimiento se llevó a cabo este miércoles 13 de noviembre en un exclusivo hotel de la Ciudad de México en donde reunieron a algunas de las mujeres más influyentes del país, ‘las Mujeres del Año’. Sin embargo, lo que más sorprendió a los asistentes fue que, a pesar de recibir este reconocimiento, Ángela Aguilar no posó para los fotógrafos ni habló con los reporteros en la alfombra, lo que generó aún más críticas como: “La escondieron, como las amantes. En fin”.

A pesar de esta decisión, las primeras imágenes de Ángela en el evento fueron reveladas por la influencer ‘Chamonic’ en redes, quien mostró que la joven cantante estaba acompañada por su esposo Christian Nodal en el evento.

Puedes ver: Ángela Aguilar recibe el reconocimiento ‘Mujer del año’, ¡la acompañó Nodal!

Así los captaron juntos / Instagram

Ángela Aguilar rompe el silencio con un emotivo discurso

Al subir al escenario para recibir su reconocimiento, Ángela Aguilar ofreció un poderoso mensaje. La cantante expresó su agradecimiento por el honor y destacó la importancia de su legado familiar y su conexión con la música mexicana.

“Estoy muy agradecida de estar aquí esta noche, estoy agradecida con ‘Glamour’ por este increíble reconocimiento. Gracias por tus palabras de apoyo, por confiar en mí, en mi talento, en mi música… es un honor”, comenzó diciendo la cantante.

La hija de Pepe Aguilar agradeció también a su famoso esposo y a su familia quienes han estado a su lado; “Lo único que puedo decir es que estoy verdaderamente agradecida con mi familia, con mi marido, con mis amigos, con todas las mujeres que abrieron camino para que yo estuviera aquí esta noche. Yo solamente quería ser cantante y gracias a ustedes lo estoy logrando”, expresó.

Checa: Ángela Aguilar, ‘Mujer del año': Majo Aguilar reacciona al reconocimiento de su prima y envía mensaje

Ángela también aprovechó para reflexionar sobre su crecimiento y mencionó la influencia de su familia en su carrera, así como la responsabilidad que siente al ser parte de la música mexicana: “Cuando yo nací, tuve la fortuna de crecer en una familia de cantantes, pero el verdadero privilegio fue entrar a la música mexicana, sentirme respaldada por un mariachi y los valores, las tradiciones y la cultura que conlleva”.

Además, Ángela compartió: “Ese mismo honor, no lo tomo a la ligera, por eso cada vez que me subo a un escenario, trato de la mejor manera de representar a México, al país que me ha dado tanto y que amo con todo mi ser”, dijo.

Ángela Aguilar manda un mensaje de empoderamiento para las mujeres y las niñas

Ángela también destacó el poder de las mujeres y la importancia de mantenerse auténticas y fieles a sí mismas, tal y como lo escuchó en discursos anteriores: “Si pudiera terminar diciendo algo, y no soy nadie para dar consejos, pero yo quiero que nunca apaguen su voz, quiero que siempre sean genuinamente ustedes, quiero que se sientan en control de su narrativa y de su persona, y que apoyándonos juntas, logramos algo mejor”.

Ángela también se refirió a las futuras generaciones de mujeres: “Para todas las niñas que nos están viendo, lo repito, que no apaguen su voz. Gracias a ustedes yo tengo más recuerdos que vida y me llevo esto como uno más que, como dicen muchos de mis colegas, no creo que me lo merezco, pero trabajaré para serlo”, concluyó.

Mira: Abuchean a Pepe Aguilar por dedicar canción a Nodal y Ángela en pleno concierto; esta fue su reacción