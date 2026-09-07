¿Ángela Aguilar se limpió la mano tras saludar a una trabajadora? Video en Premios Juventud 2026 desata polémica

Luego del incómodo momento que protagonizaron Christian Nodal y Ángela Aguilar durante la alfombra roja de los Premios Juventud 2026, la cantante volvió a generar conversación en redes sociales. Un video de su paso por el evento comenzó a viralizarse al mostrar un particular gesto.

La escena fue suficiente para que algunos internautas aseguraran que Ángela Aguilar se limpió la mano después de saludar a la trabajadora, interpretación que provocó una nueva ola de críticas contra la cantante.

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Christian Nodal y Ángela Aguilar protagonizaron un momento incómodo durante los Premios Juventud 2026 / Redes sociales

¿Qué hizo Ángela Aguilar durante la alfombra roja de los Premios Juventud 2026?

El video muestra a Ángela Aguilar en la alfombra roja de los Premios Juventud 2026, mientras interactúa con una integrante del equipo que se encontraba trabajando durante el evento.

En determinado momento, la cantante extiende la mano para saludar a la mujer y continúa con su recorrido frente a las cámaras.

Lo que provocó la controversia sucede prácticamente de inmediato, pues Ángela pasa una de sus manos por la tela de su vestido. Esa acción fue relacionada por algunos usuarios con el saludo que acababa de ocurrir.

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¿Ángela Aguilar realmente se limpió la mano después de saludar a una trabajadora?

La interpretación que rápidamente tomó fuerza en redes sociales es que Ángela Aguilar se limpió la mano después de saludar a la trabajadora, aunque esto no puede confirmarse únicamente con las imágenes.

El fragmento muestra la cercanía entre el saludo y el movimiento sobre el vestido, pero no se percibe en realidad si se la limpia.

Por ello, mientras algunos internautas calificaron el gesto como una actitud de desprecio, otros pidieron no sacar conclusiones a partir de unos cuantos segundos de video.



“El problema no es ella , es el odio de la gente que comenta que miedo dan”

"¿Y qué? Yo también me las limpio para evitar enfermedades” .

. “Hace muy bien en limpiar su mano. Yo también lo haría” .

. "¿Por qué siguen tanto odio contra ella?”

"¿Por qué siguen tanto odio contra ella?”,



Por ahora, el video continúa acumulando reproducciones, reacciones y comentarios en distintas plataformas. Hasta el momento, Ángela Aguilar no se ha pronunciado sobre la polémica ni ha respondido a las críticas que surgieron tras la difusión del clip.

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