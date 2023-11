Angélica María reacciona al polémico comentario de Enrique Guzmán en conferencia de prensa

Hace algunos días, se llevó a cabo la conferencia de prensa para promocionar la Caravana del rock and roll, un evento musical que se realizará en el Auditorio Nacional y juntará a grandes ídolos como Enrique Guzmán, Angélica María y César Costa, entre otros.

Si bien el objetivo de dicho encuentro era que la prensa pudiera saber más detalles sobre este show, todo se salió de control cuando una reportera le preguntó a Enrique sobre la existencia de un video en el que, presuntamente, toca indebidamente a la hija de su exnuera, Mayela Laguna.

El cantante no solo negó los cuestionamientos en su contra, también explotó frente a los medios y dio una polémica respuesta.

“La pregunta es: ¿Tienes conocimiento de esa foto, la conoces? Yo no y me gustaría mucho (ver la foto), porque a mi edad tener rel4ci0n3s con una n1ñ4 chiquita... M3 3nc4nt4”, manifestó mientras hacía señalamientos de negación con el rostro.

"A mi edad, tener relaci0nes con una niña chiquita, me encanta". Esas fueron las palabras de Enrique Guzmán en plena conferencia de prensa. Qué ped0 con esas declaraciones!

Video de @Univ_espect pic.twitter.com/E0VmsVXwe1 — Chismosote (@ChismosoteTV) November 14, 2023

Esta declaración causó mucha controversia en redes sociales y los internautas lo acusaron, entre otras cosas, de “normalizar” las relaciones entre un menor de edad y un adulto.

Aunque el padre de Alejandra Guzmán ofreció una disculpa por sus palabras y aseguró que una “persona con malas intenciones” lo está difamando para arruinar su reputación, tal parece que los malos comentarios están lejos de terminar.

En medio de todo este escándalo, Angélica María, quien estaba junto a Enrique cuando surgió este problema, tuvo un breve encuentro con la prensa, donde no pudo evitar que se le cuestionara sobre lo dicho por su colega.

“Ustedes me conocen. Conocen mi carrera. No estoy enterada bien de lo que lo acusan. No me metan en esas cosas”, expresó.

Al ver la insistencia de los reporteros, la reconocida actriz simplemente dio por terminada la entrevista y resaltó que, a lo largo de su larga trayectoria, siempre ha tratado de no meterse en polémicas u opinar de los demás.

“Ya se acabó. Gracias a todos. No voy a hablar de eso. Por favor, no me metan en eso. Ustedes me conocen. Me quieren. Demuéstrenmelo”, concluyó.

Enrique Guzmán se disculpó por sus declaraciones / Redes sociales

