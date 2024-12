Aniversario luctuoso de Jenni Rivera: Recuerdos de Jacqie Rivera y legado de ‘la Diva de la banda’

Este 9 de diciembre se cumplen 12 años desde que el mundo de la música perdió a una de sus grandes figuras: Jenni Rivera, conocida como la Diva de la banda. La cantante falleció trágicamente en un accidente aéreo cuando viajaba de Monterrey a Toluca junto a parte de su equipo de trabajo. La aeronave se desplomó en la Sierra Madre Oriental, en el municipio de Iturbide, Nuevo León.

A pesar de las investigaciones realizadas, las autoridades cerraron el caso en 2014 sin llegar a conclusiones definitivas sobre las causas del accidente, dejando lugar a múltiples teorías y especulaciones. Desde su muerte, Jenni Rivera se ha convertido en un ícono inmortal, y su legado continúa vigente tanto en la industria musical como en el corazón de quienes la admiraban.

Algunos sugieren que la tragedia pudo haber sido un accidente derivado de fallas mecánicas, mientras que otros alimentan la hipótesis de que hubo motivos intencionales detrás del siniestro. Entre las especulaciones más comentadas está la posibilidad de que la cantante estuviera en riesgo por información sensible que manejaba o por supuestos vínculos con actividades polémicas. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido comprobada, dejando un aire de misterio en torno a su partida.

Mira: Aniversario de Jenni Rivera: Mamá revela cómo la recordará; familia y fans preparan conmemoración

Instagram

Jenni Rivera: El homenaje en su 12 aniversario luctuoso

Cada año, los seguidores de Jenni Rivera y su familia conmemoran su aniversario luctuoso, destacando su impacto en la música y la vida de quienes la conocieron. Este año, doña Rosa Rivera, madre de la cantante, compartió en una entrevista para el programa Hoy Día que la celebración se llevará a cabo de manera similar a años anteriores, con la participación activa de las fans.

“Lo vamos a celebrar allí en casa, como todo el tiempo. Allí están las fans, que son las que hacen todo porque yo no me encargo, ni de dinero, ni nada. Yo solo les presto la casa. Son bienvenidas, pero ellas son las que se dedican a todo”, expresó la señora Rosa Rivera, resaltando la importancia de las seguidoras en mantener viva la memoria de Jenni.

Checa: Jenni Rivera: A 11 años de su partida TikTok revive el lugar del accidente y conmueve a sus fans

Jacqie Rivera: recuerdos de una hija de Jenni Rivera

En una entrevista para el mismo programa, Jacqie Rivera, una de las hijas de Jenni, compartió emotivos recuerdos de su madre. Desde su perspectiva, Jenni no solo fue una figura pública, sino también una mujer fuerte y una madre ejemplar que marcó profundamente la vida de sus hijos.

“Era bien divertida, pero también abierta, sincera con nosotros con sus fallas para poder nosotros crecer, pero estricta cuando tenía que ser. Siento que tuve la gran dicha de que ella fuera mi madre”, recordó Jacqie.

Entre sus memorias más significativas, Jacqie destacó la manera en que Jenni enfrentaba la adversidad con valentía. “La vi como mujer normal… yo siento que yo era la más dura con ella. Ahora de grande como que salgo de mi lugar y digo: ‘Wow, esa mujer fue mi madre’. Más todo lo que vivió, siempre vivió con su cabeza en alto”.

Jacqie también habló de las señales que asocia con su madre, especialmente las mariposas, que considera un símbolo de cercanía espiritual.

“Siempre que veo las mariposas las tomo como una señal de que ella está cerca. He tenido como tres sueños en estos años. En el último no vi su rostro, nunca veo su rostro, pero veo su cabello… y me estaba abrazando. Creo que estaba triste”, relató emocionada.

Te puede interesar: ¡Demanda desestimada!: Hijos de Jenni Rivera pierden caso contra su abuelo Pedro Rivera

Instagram

El legado de Jenni Rivera

Jenni Rivera dejó un legado musical que trasciende generaciones. Sus canciones, llenas de fuerza y emoción, siguen resonando en quienes encuentran en su música un refugio y una fuente de inspiración. Además, su vida y su historia han servido como ejemplo de resiliencia para muchas mujeres que enfrentan desafíos similares.

A 12 años de su partida, su influencia sigue vigente no solo en la industria musical, sino también en causas sociales, gracias a las iniciativas que promueve su familia en su memoria. Jenni Rivera no solo fue una artista excepcional, sino también un símbolo de lucha, autenticidad y amor por la vida.