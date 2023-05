Ariel López Padilla confirma pleito entre hijos de Mariana Levy por su herencia; desea que se reconcilien

Ariel López Padilla asegura que su único deseo es que los hermanos se lleven bien.

Luego de que María Levy fuera acusada por sus hermanos de impedirles el acceso a la herencia de su madre Mariana Levy, Ariel López Padilla sale en defensa de su hija y desea que los involucrados puedan platicar para solucionar los problemas.

En un encuentro con los medios de comunicación, el famoso actor asegura que María ha sido “muy transparente” en todo lo relacionado con el testamento de la actriz y cree que Paula y José Emilio intentan “apresurar” las cosas.

“Yo creo que la integridad y todo esto lo ha demostrado María durante mucho tiempo. Ha demostrado que es muy transparente. Su relación con medios y la familia ha sido muy equilibrada. Siempre hay esta premura de ‘ya dame lo que me debes’”, indicó.

Bajo este panorama, explicó que existe un proceso legal y cosas por resolver, lo que ha ocasionado un “retraso” en la sucesión testamentaria.

Ariel López Padilla afirma que su hija María ha sido “muy transparente” en todo lo relacionado con la herencia. / Clasos

Te puede interesar: José Emilio revela cruda verdad sobre la herencia de su madre: “María ha impedido que cobremos”

“Hay un proceso legal, hay que resolver. Si es de la casa, hay muchos adeudos, es lo que sí sé; de la estructura de cómo lo manejó Mariana, a la distribución, no lo sé”, precisó.

Finalmente, dejó en claro que su única prioridad es que todos los hermanos se puedan llevar bien y desea que se puedan reunir pronto para hablar del asunto.

“Lo único (que quiero) es que ellos estén en armonía porque, al final, lo único que se tienen son ellos. Que levanten el teléfono, se escriban. Lo tienen que hablar entre ellos, no puedes atar cabos, ni decir cosas, si no tienes toda la información”, concluyó.

Ariel López Padilla solo desea que los hijos de Mariana Levy arreglen sus problemas. / Archivo TVNotas

Ariel López Padilla aplaude que José Emilio le haya pedido perdón a Ana Bárbara

En otros temas, Ariel López Padilla reaccionó a la disculpa que le mandó José Emilio a Ana Bárbara, mediante una entrevista exclusiva de TVNotas.

“El que lo pueda compartir en medios de comunicación es importante para que llegue a la persona, en este caso, a Ana Bárbara. Esta es una oportunidad para él, para recapacitar. No es fácil lo que está viviendo, hacerte cargo de ti mismo, para nada es fácil”, dijo.

Ariel López Padilla celebra que José Emilio haya recapacitado y le ofreciera una disculpa a Ana Bárbara. / Jorge Neri

La pelea por la herencia de Mariana Levy

Hace poco, TVNotas te trajo, en exclusiva, una entrevista con José Emilio y Paula Fernández Levy, donde nos contaron que su hermana María les estaba impidiendo que cobraran la parte que les corresponde de la herencia de su madre.

“Sí, siento que María lo está trabando, no sé cómo, pero creo que ha estado impidiendo que la cobremos. A lo mejor, ella piensa que la vamos a desaprovechar y malgastar, pero es nuestro dinero. Si yo me quiero gastar todo en un coche, en un viaje, es mi dinero y tengo ese derecho. No sé cuál sea la necesidad de María de obstaculizar esto, eso es lo que yo siento”, dijo José Emilio.

Te recomendamos: José Emilio, hijo de Mariana Levy, busca el perdón de Ana Bárbara; ¡no quiere perder una segunda mamá!