Arturo ‘el Turry’ Macías ¿le fue infiel a su esposa ¡con una chica trans!? Ella habla

Daniela Casas Martínez, mejor conocida como ‘La mal portada’, asegura que se sintió usada por un famoso. Nos cuenta que vivió días muy bonitos, de promesas y amor junto al conductor Arturo ‘el Turry’ Macías.

“Recurro a ustedes porque fui engañada. Me vieron la cara. Arturo Macías, el famoso ‘Turry’, me engañó. Él me encantaba cuando yo estaba muy joven y en abril pasado me contactó vía Instagram. Me mandó caritas para demostrar que yo le gustaba”.

“También me dijo que le habían encantado mis fotos y que si le permitiría tomarme algunas. Me emocioné y dije que ‘sí’ a todo”.

“Sentí muchísima emoción. Parecía una niña de 15 años cuando él me habló. Platicábamos todo el tiempo. También salíamos juntos. Me invitó a varios eventos, a locuciones de radio y a dar paseos en su helicóptero”.

Ella es la chica trans con la que estuvo El Turry / Instagram

“En agosto fuimos a cenar a Polanco y una semana después al hotel ‘Boutique’. Esa fue la primera y última vez que tuvimos... . Después de eso la relación ya no fue la misma”.

“Nunca me dijo si quería algo serio, pero yo me dejé llevar por la emoción. Él siempre tenía muchos detalles conmigo. Me llevaba a lugares públicos y me presentaba como su amiga. Caí como tonta en la ilusión del primer amor. Incluso me llegó a decir que, si tenía la posibilidad de meterme a ‘Survivor’, lo haría. Fue su forma de demostrarme su interés”.

“Parecía entusiasmado. Tengo pruebas de los mensajes que me mandaba. Un día me pidió ir hasta Pachuca para vernos. Era detallista. Cuando le pedía dinero para ciertas cosas, me lo daba y me consentía. Para los hombres heterosexuales una trans es una fantasía. Él quería experimentar”.

Arturo Macías: Chica trans revela que estuvo con él: “Se aprovechó de mi”, ¿infidelidad?

“Nunca me dijo que estaba casado. Lo supe hasta hace poco. Me dolió, porque yo estaba entregada a él. No dio señal de estarlo. Nosotros hablábamos diario. Solo me dijo que era papá. Ocultó a la esposa y yo, de pen..., no lo cuestioné”.

“Me siento estú.... Con él comprobé que a las mujeres trans no nos toman en serio, sino como un experimento. Él solo quería cumplir su fantasía de ‘machito’. Se aprovechó de mí”.

No tiene ninguna foto con él. “Una de las veces que salimos en el helicóptero le pedí la foto para presumir el viaje, pero me dijo que no. Quería privacidad porque lo usaba para LCDLF México. Lo respeté. Hoy veo que no era por el helicóptero. ¡Era por la esposa!”.

Le preguntamos por qué hasta ahora da a conocer esta situación: “Porque me vio la cara. A las trans no se nos hace eso. Libramos muchas batallas diarias como para que un hombre nos ilusione. Además, le hizo daño colateral a su familia. Ellos no tienen conocimiento del tipo de fantasías que tiene Arturo”.

¿No te importa que su esposa lo sepa? “Si a él no le importó jugar con mis sentimientos, ¿a mí por qué me importaría eso?”.

Le manda un mensaje: “No juegues con los sentimientos por cumplir tus fantasías”, concluyó.

Así lo dijo Daniela Casas:

Arturo Macías le dio un paseo por helicóptero, pero no quiso tomarse fotos “por seguridad” / Instagram

El pasado de Arturo ‘el Turry’ Macías, señalado de abusador

Recordemos que en marzo de 2021, la actriz Laura Pons salió a acusar al locutor de radio Arturo Macías de abuso cuando la invitó al cine y terminaron, supuestamente, en un motel en el que él, presuntamente, se propasó con ella sin llegar a más.

Según lo que relató Laura, mientras estaban en aquel lugar, él se habría metido al jacuzzi sin ropa y la habría invitado a unirse con él:

“Él se metió a un jacuzzi y me dijo: ‘Vente Laura. Vamos a meternos al jacuzzi’… Me metí con él porque me insistía y estando ahí en un momento se empezó a... . Yo no sabía nada de ... a esa edad, la verdad, o sea, no sabía de nada, para mi sí era como quedarme en shock, decía: ‘Es una pesadilla. Lo estoy soñando. ¿Qué hago aquí?’”.

Al salir del jacuzzi, la joven contó en ese entonces a ‘Ventaneando’, que Arturo le habría pedido algo más:

“Nos salimos del jacuzzi, y había una cama. Se fue a la cama. Me empezó a abrazar, a tocar... y me dice: ‘Ya pues, ahora sí quítate todo’… pero yo no me quité nada. ... y digo que ‘no’, le digo: ‘No, Arturo, ¿qué te pasa?’”.

Ante la acusación, Arturo quien ese entonces era locutor del programa ‘Hoy’ se defendió diciendo: “Lo que comentan de mi es falso. Yo respeto mucho a las mujeres en todo momento. Legalmente pronto les daré una postura y respuesta a este caso y bienvenidos todos sus comentarios al respecto”.

Sin embargo, Laura contó que ella no era la única víctima del conductor y continuó hablando al respecto, poco después él salió del matutino.

El locutor se convirtió en papá en 2022 / IG

¿Qué fue de Arturo Macías luego de señalamientos de abuso?

Luego de salir de ‘Hoy’, Arturo Macías continuó en su trabajo como piloto de helicóptero en Hellistar MX, una empresa que él mismo dirige y se encarga de llevar algunos regalos por los aires a participantes de LCDLFMX con fans o familiares que contratan el servicios. Además de que ha tenido algunas apariciones en escuelas de locución.

El locutor se convirtió en padre junto a su esposa Jessy García en 2022.

