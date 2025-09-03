 Asalto a John Milton: Hipnotista rompe el silencio ¿Cuál es su estado de salud tras el ataque?
Asalto a John Milton: Hipnotista rompe el silencio ¿Cuál es su estado de salud tras el ataque?

Tras el asalto que sufrió en Culiacán, el hipnotista John Milton revela cómo se encuentra y da detalles de lo sucedido, ¿cómo se encuentra?

John Milton habla del asalto que sufrió

John Milton habla del asalto que sufrió

John Milton habla del asalto que sufrió
El pasado martes 2 de septiembre, se reportó que el hipnosita John Milton, de 55 años, fue despojado de su camioneta y herido con un arma de fuego, causando mucha preocupación entre sus seguidores. A casi un día del terrible hecho, la celebridad rompe el silencio. Esto fue lo que dijo.

¿Qué le pasó al hipnosita John Milton?

De acuerdo con los primeros informes, John Milton estaba manejando su camioneta por la carretera de Culiacán–Eldorado, en Sinaloa, cuando unos sujetos armados lo interceptaron, lo bajaron de su vehículo de forma violenta y, supuestamente, lo hirieron en el brazo.

Trascendió que, supuestamente, la lesión había sido menor y no había puesto en riesgo su vida. Tras lo ocurrido, fue trasladado en un carro particular hasta el hospital más cercano, donde fue atendido de forma inmediata.

En tanto que su representante comentó que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 17 horas y se pidió ayuda de la policía casi de inmediato. Por otra parte, su equipo de trabajo emitió un comunicado en el que se aclara que, si bien el hipnotista John Milton fue despojado de su camioneta, no sufrió ninguna lesión, como se había dicho inicialmente.

“Queremos informar a toda la comunidad que este día John Milton fue víctima del robo de su camioneta. Gracias a Dios, él se encuentra bien, sin ninguna lesión. Han circulado noticias falsas sobre que resultó herido; queremos dejar en claro que esto es totalmente incorrecto”, se lee.

En dicho mensaje, también se informa que Milton se encuentra bien, pese a todo, y agradecen el apoyo del público ante esta situación: “Agradecemos profundamente todas las muestras de cariño, apoyo y preocupación que hemos recibido”, resaltan.

¿Cómo está el hipnotista John Milton tras el asalto violento que sufrió?

En entrevista para el canal de YouTube de Javier Ceriani, el hipnotista John Milton comenzó diciendo que se encontraba “bien y con vida, que es lo importante”, agradecido “con Dios de poder platicar” lo que sucedió.

También se dijo muy agradecido con todos los que se han preocupado tanto por su salud como por la de su familia y afirmó no estar buscando “culpables” en este momento.

“Ayer, en Culiacán, fuimos asaltados con armas largas. Me apuntaron en la cabeza con un arma corta, me apuntaron en el pecho. Quiero dar las gracias a Dios de que estos jóvenes (los asaltantes) me reconocieron y creo que se tocaron el corazón para no actuar más para desvivirme a mí”
John Milton

La celebridad expresó que, al dar su testimonio, busca que la sociedad “comience a cambiar” y recupere la fe en la “bondad humana” para “fomentar un cambio”. También quiso aprovechar para aclarar que, durante las primeras tres semanas que estuvo en Culiacán, no le había pasado absolutamente nada ni tampoco recibió ningún tipo de amenaza.

“Salí de trabajar de Culiacán, donde no me pasó absolutamente nada y nos fuimos a trabajar a otras partes. Nos trataron súper bien. Esos jóvenes se equivocaron. De pronto, al reconocerme, dijeron: ‘Ya es muy tarde’. Yo quise mediar. Abrieron fuego al aire, al piso”, expresó.

Para finalizar, reiteró que ni él ni su familia están heridos, pero que está muy triste por la inseguridad que se está viviendo en ciertas partes del país y dejó claro que seguirá yendo a Sinaloa, pese a la mala experiencia.

¿Quién es John Milton, el hipnotista asaltado?

