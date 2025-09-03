¡Atacan a John Milton! El hipnotista es baleado y despojado de su camioneta

John Milton fue víctima de un violento asalto. El hipnotista, reconocido por sus presentaciones que han conquistado escenarios en México y Latinoamérica, fue despojado de su camioneta y resultó herido por un arma de fuego durante la tarde de este martes 2 de septiembre, la información fue compartida por N+.

¿Qué le pasó a John Milton?

El violento asalto ocurrió en la carretera Culiacán–Eldorado, al sur de la capital sinaloense, cuando Milton iba en su vehículo particular.

De acuerdo con reportes preliminares, sujetos armados lo interceptaron y, con violencia, le robaron su camioneta y le dispararon.

El hipnotista John Milton sufrió asalto y fue víctima de un disparo / Faceook: John Milton

¿Cuál es el estado de salud de John Milton tras recibir disparo?

John Milton presentó una lesión menor en uno de los brazos, provocada por el roce de la bala. Afortunadamente, la herida no puso en riesgo su vida. Tras el ataque, fue trasladado en un automóvil particular hasta un hospital cercano, donde recibió atención médica de manera inmediata.

Su representante informó que, en cuanto ocurrió el violento asalto, se dio aviso a las autoridades a través de la línea de emergencias 9-1-1, aproximadamente a las 17:00 horas. Este reporte generó una intensa movilización de corporaciones policiacas en la zona para iniciar la búsqueda de los responsables.

Elementos de la policía llegaron al lugar del ataque. Las autoridades del Estado iniciaron las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer los hechos y dar con los agresores. Hasta el momento, no se ha reportado ninguna detención relacionada con este caso.

¿Quién es John Milton, el famoso hipnotista que recibió un disparo?

El nombre de John Milton ha resonado durante décadas en el mundo del espectáculo gracias a su capacidad para hipnotizar y sorprender a miles de espectadores. Conocido como “El caballero de la hipnosis”, el artista ha llevado su show a teatros, foros televisivos y escenarios internacionales, se ha convertido en un referente dentro de esta disciplina.

Heredero de una tradición familiar, John Milton nació en el seno de una dinastía dedicada al arte de la hipnosis. Su padre, el famoso hipnotista Tahir, fue quien lo inició en este camino desde temprana edad, enseñándole las bases de la sugestión y el poder de la mente. Con los años, John Milton asegura que perfeccionó la técnica y desarrolló su propio estilo, mucho más cercano al espectáculo masivo, logrando conectar con públicos de todas las edades.

Su frase “dormido” es actualmente su sello personal es la hipnosis. A través de ella, logra que los voluntarios entren en un estado de trance que sorprende y divierte a los asistentes.

