Aseguran que Marie Claire Harp y José Manuel Figueroa terminaron su relación

A pocas semanas de que salieran a la luz fuertes declaraciones de Alicia Machado en las que aseguró sufrió violencia física por parte de José Manuel Figueroa durante su noviazgo, Marie Claire Harp y el hijo de Joan Sebastián habrían terminado su compromiso.

Esta información fue compartida en el programa Chisme no like, donde Javier Ceriani y Elisa Beristain aseguraron que la pareja ya terminó su relación, aunque no fue por las fuertes declaraciones de la exreina de belleza.

Según Elisa Beristain, la pareja tuvo una discusión debido a que el actor le regaló una camioneta que no puso a nombre de Marie Claire, y la venezolana se habría molestado con Figueroa, quien supuestamente tuvo que cancelar un viaje que tenían planeado.

Marie Claire Harp lamenta la controversia que se suscitó a raíz del error de José Manuel Figueroa / Instagram: @josemanuelfigueroa

“Ellos tenían planeado salir a Cuernavaca con la hija de Figueroa, pero tuvieron que cancelar esta salida, porque él la no la invitó, porque resulta que le regaló una camioneta, pero no se la puso a su nombre y se dio tremendo lío. Se indigna. Se dio tremenda emperrada. Él decide no invitarla a este viaje y ese es el motivo de la separación”, comentó Beristain

En Chisme no like aseguraron que Marie Claire ya no sigue a José Manuel Figueroa en Instagram. Usuarios en internet sospechan que la venezolana ya no anda con el cantante por un video en Tiktok.

Marie Clarie Harp presumió el anillo de compromiso que le dio José Manuel Figueroa / Clasos/

Hace unos días, Marie Claire subió un Tiktok cantando el fragmento de la canción Según quién de Carin León y Maluma que habla acerca de una mujer que superó la infidelidad de su ex. De momento ninguno de los dos se ha pronunciado ante estas declaraciones.

No sería la primera vez que la pareja se separa, de hecho, en enero de 2023, la venezolana confirmó su ruptura con el cantante y en marzo de este año, compartió al programa Hoy, que ambos se estaban dando una nueva oportunidad.