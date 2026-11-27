¿Bárbara de Regil en Santa Martha Acatitla? La inesperada aparición de la actriz encendió las redes sociales. Lo que parecía una simple petición terminó llevándola hasta el penal femenil, donde convivió con las internas y compartió una experiencia que dio de qué hablar.

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Bárbara de Regil / Instagram: @barbaraderegil

¿Por qué Bárbara de Regil estaba en Santa Martha Acatitla?

Bárbara de Regil acudió al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla para ofrecer una clase de cardio motivacional a las mujeres privadas de la libertad.

La actriz explicó que inicialmente le solicitaron un video para las internas, pero prefirió asistir en persona y compartir algunos minutos de actividad física con ellas.

“Cuando me dijiste que les mande un video, me dieron todas las ganas mejor de venir y regalarles 50 minutos de ejercicio y de movimiento, así que, gracias a ti por invitarme”, expresó la famosa.

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Bárbara de Regil



¿Qué hizo Bárbara de Regil con las internas de Santa Martha Acatitla?

Durante su visita, la actriz convivió con las asistentes y encabezó una intensa rutina de ejercicio enfocada en promover hábitos saludables y bienestar emocional.

Las imágenes compartidas muestran a Bárbara de Regil participando activamente junto a las internas, quienes siguieron los ejercicios y dinámicas motivacionales.

La actividad formó parte de una jornada enfocada en fomentar el movimiento físico, la disciplina y una actitud positiva entre las participantes.

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Bárbara de Regil



¿Qué es el cardio motivacional de Bárbara de Regil?

El cardio motivacional es el método de entrenamiento que caracteriza a Bárbara de Regil y que la ha convertido en una de las figuras fitness más populares de México.

Sus rutinas mezclan ejercicio de alta intensidad, música energética y mensajes enfocados en la superación personal y la motivación.

Entre los ejercicios que suele incorporar destacan brincos, planchas, abdominales y burpees, con sesiones que pueden extenderse hasta los 50 minutos.

Bárbara de Regil



¿Cómo reaccionaron las internas a la visita de Bárbara de Regil?

La presencia de Bárbara de Regil generó entusiasmo entre las mujeres que participaron en la actividad dentro de Santa Martha Acatitla. Fernanda Phalf, administradora de la cuenta Reas de Turquesa, destacó la importancia de que este tipo de iniciativas continúen realizándose dentro del centro.

“Esperemos que este año que viene sigan este tipo de actividades para ‘las turquesas’, ya que las ayudan a alejarse de los vicios y peleas”, comentó.