¿Bárbara de Regil planea un embarazo? Emprendedora acusa a la influencer de pedirle una pañalera

Recientemente, Bárbara de Regil, actriz, modelo e influencer, se convirtió en tema de conversación cuando una empresaria compartió una historia sobre su interacción con la famosa. Este relato, que involucra una pañalera y supuestos planes de maternidad, encendió los rumores de un posible embarazo. ¡Te contamos los detalles!

La actriz compartió en TikTok un relato que dejó sorprendidos a sus seguidores. / Instagram:@barbaraderegil

Bárbara de Regil y una pañalera que desató rumores de maternidad

A principios de 2025, una historia que tuvo lugar en 2018 resurgió con fuerza en las redes sociales. Roxana González, una emprendedora de productos para bebés, rememoró una experiencia poco agradable que vivió con la influencer Bárbara de Regil. Durante una dinámica en sus redes sociales, donde sus seguidores le preguntaban sobre colaboraciones que no habían funcionado, Roxana reveló cómo la famosa actriz le había solicitado dos pañaleras como regalo personal.

Según la empresaria, la actriz manifestó estar interesada en los productos. Animada por la idea de que la reconocida actriz pudiera promocionar su marca, la emprendedora decidió regalarle las pañaleras. Sin embargo, no todo salió como esperaba.

“Me motiva mucho lo que dice y me dolió en el alma la experiencia que tuve con ella. Cuando iniciábamos la marca, llevamos meses, Bárbara nos siguió y nos mandó mensajito a nosotros, se portó superlinda, la persona más amable así como la ven en sus redes sociales” Roxana González

De acuerdo con el testimonio de la empresaria, Bárbara nunca publicó nada relacionado con el obsequio en sus redes sociales, lo que generó una gran decepción, ya que había pasado al menos un mes desde que se lo entregó. Roxana le envió un mensaje preguntándole si sería posible subir una historia con sus pañaleras, a lo que Bárbara, en otro tono, le argumentó que evitaría cualquier publicación para no confundir al público sobre un posible embarazo, ya que, hasta ese momento, no estaba buscando tener un bebé, aunque sí lo consideraba para el año siguiente.

“Se puso seria y me dijo: ‘Oye, no. La gente se va a confundir, van a pensar que estoy embarazada. Yo estoy buscando embarazarme hasta el año que entra; entonces, ya cuando me embarace, lo subo’. Pero no subió nada.” Roxana González

La empresaria confiesa que si Bárbara de Regil hubiera sido más transparente desde el inicio, ella podría haber esperado una colaboración más equitativa. Sin embargo, la falta de claridad en las expectativas generó una experiencia decepcionante, ya que tenía la ilusión de que ambas saldrían beneficiadas de esta relación.

Redes reaccionan a la polémica de Bárbara de Regil con la empresaria

El incidente ha generado opiniones divididas entre los usuarios de redes sociales. Algunos critican a la actriz por no haber cumplido con las expectativas de la emprendedora, mientras que otros defienden a la influencer y el hecho de ser famosa no la obliga a realizar colaboraciones que no pidió.

“Así como lo explica no lo veo como colab, tu le mandaste un regalo esperando algo a cambio y pues ella no estaba obligada, digo para mi equis la Barbara pero más bien creo que no había tema ahí!”



“En primer lugar, Barbara la buscó para comprarle si ella se la regaló es su problema. Solo por ser famosos que razón hay de dar productos gratis?”



“Barbara ha dicho incontables veces que ella tuvo a Mar muy joven y que ahorita está muy bien con su pareja y que NO quiere tener más hijos.”



“Yo nunca voy a entender por que regalan a alguien que ven que si tienee $$ (dinero) para comprarse ellos mismos. Hay mucha gente empezando apenas en redes que si ocupa apoyo”

¿Qué ha dicho Bárbara de Regil sobre estos rumores?

Hasta el momento, Bárbara de Regil no ha emitido ningún comentario sobre las declaraciones de la empresaria ni sobre los rumores de un posible embarazo en 2018. Sin embargo, sus seguidores están atentos a cualquier actualización que pueda surgir.