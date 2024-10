Belinda confiesa que las críticas la afectaron, ¡pero ahora está ganando como siempre!

En una entrevista reciente, durante la semana de la música latina de Billboard, Belinda compartió abiertamente cómo ha lidiado con las críticas a lo largo de su carrera.

Desde temprana edad, la cantante ha estado expuesta al escrutinio público, lo que, de acuerdo con sus palabras, la ha afectado.

“Yo siempre he sido una niña extra sensible desde chiquita, siempre todo me afectaba. Me decían algo y me hacía más chiquita y más insegura”, confesó Belinda.

Belinda presume su figura con la clásica falda amarilla plisada a cuadros, que utiliza Alicia Silverstone en la película de 1995.

La artista también reveló que, a pesar de la imagen pública que proyecta, se considera una persona introvertida en el fondo: “Soy introvertida en el fondo, mi personalidad, lloro… todo me afecta, me afectaba. Ahora menos, pero de repente las críticas me dolían, me encerraba y ya no quería salir, me deprimía”.

Belinda explicó que uno de los mecanismos que ha desarrollado para canalizar el dolor que le generan los comentarios negativos ha sido la música. De hecho, mencionó que una de sus canciones más recientes, “La mala”, nació de ese proceso.

“Me senté en el estudio y agarré todos los comentarios que decían de mí y escribí una canción que se llama ‘La mala’”, contó la cantante, quien ha sabido transformar su vulnerabilidad en arte.

Belinda apuesta todo en el amor

Belinda rompe barreras con los corridos tumbados

Además de hablar sobre su experiencia personal con las críticas, Belinda también abordó su incursión en los corridos tumbados, un género musical que ha estado ganando popularidad en los últimos años.

La cantante confesó que inicialmente sintió temor de aventurarse en este género, especialmente porque algunos comentarios la hicieron dudar de su capacidad para interpretar este estilo musical.

“Hace 3 o 4 años, una persona me dijo que ese género no era para mujeres y que yo nunca iba a poder cantar ese tipo de canciones. Y regresamos a la Beli de ‘¿cómo no?’”, recordó Belinda, haciendo referencia a su determinación de romper estereotipos.

Con una actitud decidida, firmó un contrato con su disquera y se propuso explorar el regional mexicano y los corridos tumbados. Una de sus mayores inspiraciones fue Natanael Cano, con quien grabó la canción 300 noches.

“Natanael Cano me inspiró muchísimo, porque yo lo admiraba. Decía ‘quiero hacer una canción con él, pero no sé si él va a pensar que yo no’”, reveló.

A pesar de todo, Belinda decidió arriesgarse y presentar la canción. Para su sorpresa, Cano mostró gran interés en el proyecto: “Cuando se la pusimos, en ese momento dijo: ‘me encanta, la quiero grabar’. Yo no lo podía ni creer”, confesó la cantante. Este éxito le ha dado a Belinda más confianza para seguir desafiando los límites y aventurarse en nuevos géneros.

Belinda y Natanael Cano posando serios

Un nuevo capítulo en la carrera musical de Belinda

Belinda se encuentra en una etapa de transición en su carrera, donde está explorando nuevas facetas artísticas y ampliando su repertorio musical.

Aunque las críticas y los prejuicios han estado presentes a lo largo de su trayectoria, la cantante ha demostrado que tiene la capacidad de superarlos y continuar evolucionando.

Su incursión en los corridos tumbados no solo marca un hito en su carrera, sino también en la industria musical, donde cada vez más mujeres se atreven a explorar géneros tradicionalmente dominados por hombres.