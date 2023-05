Belinda defiende a fan que era sometido por su equipo de seguridad: “no le tuerzan el brazo”

Belinda acudió a la Feria de Santa Rita, para que el público en Chihuahua disfrutara de sus mejores éxitos.

Belinda se presentó en la Feria de Santa Rita en Chihuahua y como era de esperarse, sus seguidores quedaron satisfechos con el gran show que propinó la artista; sin embargo, este tuvo que ser detenido por una inesperada situación.

Si bien, la también actriz ha demostrado el gran e incomparable cariño que le tiene a sus fans, tema por el que muchos han buscado subir al escenario para así demostrar su admiración a la cantante, pero esto no siempre sale bien.

Cabe recordar que hace unos meses, Belinda protagonizó una situación con uno de sus fans, quien la asustó por la manera en que la abordó en la tarima.

Belinda hizo una pausa a su show para ayudar a su fan. / Instagram: @belindapop

Te recomendamos: Feria de Puebla 2023: Belinda protagoniza emotivo momento al lado de una fan, ¡le regaló un peluche!

No obstante, esta ocasión fue totalmente lo contrario, dado que el equipo de seguridad se lanzó contra un seguidor de la famosa y lo sometió, pues aparentemente quería subir al escenario, por lo que Belinda, al darse cuenta de lo que estaba pasando, decidió hacer una pausa en su presentación.

Belinda fue ovacionada por el público / Alejandro Isunza y Luis Marín

Y es que la intérprete de Luz sin Gravedad, con su destacada forma de ser, pidió a los guardias que no lastimaran a su fan, dado que “eso no estaba bien”.

“Por favor, no le tuerzan el brazo así, por favor, eso no está bien. Please, con cuidado, siempre con cuidado”, dijo Belinda al equipo de seguridad.

Así fue el momento:

¡No le tuerzan el brazo!

Belinda se presentó en Chihuahua, en la Feria de Santa Rita ,en un momento tuvo que parar el show pues un fan era sometido por los guardias de seguridad a lo que Belinda salió a defenderlo,tratando de arreglar la situación.

📹yotambsoybelifan pic.twitter.com/v9rKzYnj3P — Susanita tiene un raton (@PosaTres) May 19, 2023

Ante esto, la artista también entabló una conversación con la persona y le pidió disculpas por no concederle su deseo.

“¿Qué pasó, corazón? Hola, gracias, ahorita estoy en el concierto y no puedo, pero sabes que te quiero y te agradezco tanto amor. Te agradezco mucho, pero no quiero que te vaya a lastimar, entonces, hay que portarnos bien”, dijo.

Y agregó: "¿No se puede quedar ahí? No puedes, pero hay que decirlo con cariño y respeto, entonces, perdóname, te quiero. Nada más, please, con cuidado y con cariño”.

Belinda agradeció a sus fans por tanto cariño y amor que le brindan. / Instagram:@belindapop

Sin más, usuarios aplaudieron nuevamente la acción y buena actitud de Belinda, pues consideran que “la mayoría” de los artistas no defienden de ese modo a su público.

“Beli siempre preocupándose por el público”, “Es que es divina”, “Es una linda mi beli”, “Ay Beli, eres un amor”, “Toda una reina”, fueron algunas reacciones.