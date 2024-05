Belinda reaparece tras la ruptura de Nodal y Cazzu internautas especulan, ¿Indirecta?

En medio de la polémica por la separación de Christian Nodal y Cazzu, Belinda reapareció en un encuentro deportivo este viernes.

La cantante atrajo todas las miradas para saber si diría algo acerca de la ruptura de su ex con la cantante argentina con la que salió después de ella.

Belinda se presentó en la final del futbol femenil e inició su show diciendo: “Muchísimas gracias, es un honor estar aquí con ustedes, estoy feliz. ¡Arriba el futbol femenil! ¡Arriba México!”.

Pero lo que llamó la atención fue que cantó ‘300 noches’ su nuevo tema junto a Natanael Cano, cuya letra dio de qué hablar.

Internautas consideraron que la interpretación de este tema fue una indirecta para su exprometido ahora que se separó de la mamá de su hija.

“Trescientas noches han pasado y sigo pisando el pasado, no puedes seguir siendo el rey sin esta reina a tu lado”, dice la canción que daría una lección a Nodal.

El tema que habla de lo mal que la pasó en una relación también se escucha: “esperé tanto por ti que cuando cuenta yo me di, ya me habías dejado atrás ¿ahora qué hago pa’ olvidarte?… baby míranos, ahora somos dos extraños y se siente tan extraño que después que me j*diste todavía te extraño”.

Belinda y Nodal tuvieron un romance que temrinó en el 2022 / Instagram: @belindapop @nodal

¿Belinda fue la causante de la separación de Cazzu y Nodal?

A raíz de la confesión de un periodista argentino sobre las supuestas verdaderas razones del truene entre Nodal y Cazzu porque la argentina habría sabido de la veces que le fue infiel, surgieron en redes sociales los rumores de que Belinda habría sido una de ellas. “Dicen que ella se enteraría que ellos estaban chateando en privado”, mencionaron en el canal de YouTube ‘Dulce y picosito’.

“Yo no digo que estuvieran hablando románticamente, eso no lo sé, ni siquiera sé si realmente estuvieron chateando, pero si Cazzu se enteró de que someramente hubo algún contacto, por supuesto que su furia debió haber sido grande”, agregaron.

Sin embargo, hasta ahora el que Belinda y Nodal hayan seguido en contacto no se ha confirmado y solo son rumores.

