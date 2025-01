Capi Pérez revela que prestó más de 30 mil pesos y pone fin a los favores, ¿le quedaron a deber? ¿Quién?

El famoso comediante y conductor Capi Pérez, reconocido por su carisma en “Venga la alegría”, dio mucho de qué hablar tras su reciente aparición en el canal de YouTube de ‘el Escorpión dorado’.

Durante la entrevista, el también presentador abrió su corazón y confesó que la fama no solo le ha traído éxito y proyectos importantes, sino también una serie de complicaciones en su vida personal, incluyendo su rol como “el amigo que presta dinero”.

Capi reveló que, tras alcanzar la popularidad, varios amigos y conocidos comenzaron a acercarse a él para pedirle favores económicos. Esta situación lo llevó a prestar más de 30 mil pesos, una cantidad que, aunque manejable para su bolsillo, generó tensión en sus relaciones personales.

“Me han pedido lana y aprovecho para decirles que ya no me deben lana, quédense con el dinero que les he prestado. He prestado como 30 y tantos mil pesos. Te sigo queriendo, pero no quiero que haya dinero entre nosotros”, compartió Capi.

Mira: ¿'El Capi’ Pérez descarta reconciliación con Rocío Sánchez Azuara?

Instagram

‘El Capi Pérez': La distancia con sus amigos de Aguascalientes

Durante la entrevista, el conductor también hizo una reflexión sobre la distancia emocional que ha tomado con algunos de sus amigos de Aguascalientes, su tierra natal. Admitió que su ajetreada vida profesional le ha impedido mantener los mismos lazos cercanos que tenía antes de su ascenso a la fama.

“Quiero pedir una disculpa porque no he sido el mejor que he podido ser para mis amigos de Aguascalientes. Soy una basura. He podido ser buen amigo y he decidido no hacerlo. No tengo tiempo”, confesó con sinceridad.

El comediante explicó que no es fácil equilibrar el éxito profesional con la vida personal, especialmente cuando se enfrenta a las expectativas de amigos que buscan apoyo económico. “Me pidieron que porque se iba a morir su mamá. Ya piden para cualquier cosa”, bromeó.

Checa: Capi Pérez al borde del despido en TV Azteca: Revela dos faltas administrativas; “tendré que despedirme”

Instagram

Un mensaje de ‘el Capi Pérez': la amistad está por encima del dinero

A pesar de las complicaciones que han surgido, Capi Pérez aseguró que no guarda rencores hacia quienes le han pedido dinero. Sin embargo, fue enfático al decir que no volverá a mezclar asuntos económicos con la amistad. “Los sigo queriendo, pero prefiero que no haya dinero entre nosotros”, reiteró.

Con su característico estilo relajado y su buen sentido del humor, el conductor aprovechó la entrevista para reflexionar sobre los límites que ha tenido que establecer en sus relaciones. También lanzó un mensaje claro a sus seguidores: la amistad y las conexiones personales deben basarse en la confianza y el afecto, no en los favores económicos.

La experiencia de ‘el Capi Pérez’ sirve como un recordatorio sobre la importancia de poner límites claros, incluso cuando se tiene buena intención al querer ayudar a los demás. “Aprovecho para decirles que ya no me deben nada, quédense con ese dinero. Pero quiero que sepan que lo más importante para mí es que sigamos siendo amigos, sin que el dinero esté de por medio”, finalizó.

Con este mensaje, ‘el Capi Pérez’ no solo demuestra que valora profundamente a sus amigos, sino que también subraya la importancia de establecer límites claros para proteger las relaciones personales y evitar malentendidos o conflictos que puedan surgir por cuestiones monetarias.

Te puede interesar: Katy Perry y su polémica visita a ‘Venga la alegría’: ¿Promoción o incomodidad? esto reveló el Capi Pérez