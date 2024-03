Carla Estrada recuerda cuando su primer esposo le quitó a su hijo y tardó cinco meses en recuperarlo

A lo largo de más de tres décadas, Carla Estrada ha destacado como una de las productoras más exitosas de Televisa. Sin embargo, detrás de su impresionante carrera profesional, se esconde una vida personal marcada por momentos de alegría y también por desafíos desgarradores, experiencias que compartió abiertamente en una reciente entrevista.

En una conversación con Gustavo Adolfo Infante, la productora compartió la dura experiencia cuando su primer esposo, Reynaldo López, le quitó a su hijo, lo que la dejó varios meses sin su pequeño, luchando por recuperarlo.

“Uno de los traumas más grandes que he tenido en mi vida, como mujer y como madre, me costaba mucho trabajo hablarlo”, confesó. Carla Estrada

Exmarido de Carla Estrada decidió no regresarle a su hijo

“Nos divorciamos cuando mi hijo tenía dos años y medio. Él solía pasar los miércoles a verlo. Lo veía fines de semana. Todo iba bien, pero años después, un día decidió no devolvérmelo”, expresó.

Carla Estrada contó que buscó asesoramiento legal, pero el proceso para recuperar a su hijo se prolongó durante varios meses, lo que le causó mucha angustia y coraje con las autoridades que parecían no apoyarla lo suficiente.

Carla Estrada y su hijo Carlos de pequeño. / Archivo

Hijo de Carla Estrada estaba en las peores condiciones

“Fueron cinco meses muy difíciles. Lo sacó de la escuela. Lo mantenían despierto hasta altas horas de la noche. No le cuidaban su higiene ni le cambiaban de ropa, y me enteraba de todo a través de los hijos de mi exmarido”, relató. Carla Estrada

Su exmarido quería volver con ella y uso a su hijo para manipularla

“Yo le decía: ‘Le estás haciendo daño a tu hijo’. Me estaba volviendo loca. No me lo pasaban por teléfono. Me colgaban y no sabía qué hacer. Estaba al borde de la desesperación, comía, trabajaba, lloraba. Incluso fui a terapia y el psicólogo me dijo que mi exesposo quería regresar conmigo y yo no lo podía creer”, añadió. Carla Estrada

Más tarde, en la primera audiencia con el juez, su exmarido le propuso que si quería recuperar a su hijo, deberían volver a vivir juntos como familia.

“Jamás en la vida pensé en aceptar eso. Le dije: ‘Lo que estás haciendo no te lo voy a perdonar porque le estás haciendo daño a tus hijos’”, afirmó Estrada.

“Los padres deben entender que los más perjudicados en estas situaciones son siempre los hijos”, concluyó.

Carla Estrada abraza a su hijo Carlos / Instagram: @carlaestradawest

Carla Estrada recupera a su hijo gracias a su psicólogo

Tras cuatro meses y medio sin poder recuperar a su hijo legalmente, decidió pedirle consejo al psicólogo, quien le sugirió fingir con su ex que se rendía y dejaba que él se hiciera cargo del niño de ahora en adelante, para demostrarle que ya no podía hacerle más daño.

No pasó ni una semana cuando su hijo le llamó en plena madrugada, pidiéndole que fuera por él aprovechando que su ex no estaba en casa. Así, la famosa productora recuperó a su hijo, quien tenía ocho años en aquel entonces.

