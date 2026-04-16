¿Carlos Guerrero ‘Warrior’ y Gisela Muñoz terminaron su relación? Así lo anuncian en redes: “nos separamos”

Carlos Guerrero, mejor conocido como Warrior, volvió a sacudir las redes sociales y no por Survivor México, sino por un mensaje que hizo pensar lo peor. Bastaron dos palabras para desatar el caos entre sus seguidores: “Nos separamos”. La frase apareció en una imagen en blanco y negro junto a su esposa Gisela Muñoz, y en cuestión de minutos el rumor de una ruptura sentimental ya estaba fuera de control.

Lo que vino después fue una montaña rusa emocional digna de reality show. Porque sí, hubo separación, pero no como muchos lo imaginaron.

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Warrior será el conductor de la nueva temporada / Redes sociales

¿Carlos Guerrero Warrior y Gisela Muñoz se separaron de verdad?

La noche del miércoles 15 de abril, Carlos Guerrero Warrior, conductor de Survivor México y uno de los rostros más queridos de la televisión deportiva, publicó en Instagram una imagen que paralizó a sus seguidores. En la foto aparecía junto a su esposa Gisela Muñoz, ambos en blanco y negro, con un mensaje contundente y alarmante:

“Nos separamos.” Carlos Guerrero Warrior

La publicación se volvió viral casi de inmediato. Comentarios de sorpresa, tristeza y preocupación inundaron el post, pues la pareja es considerada una de las más sólidas y queridas del medio. Muchos dieron por hecho que el matrimonio había llegado a su fin.

Sin embargo, el verdadero giro de la historia estaba oculto.

Carlos Guerrero y su esposa / Instagram

¿Qué decía realmente el mensaje que publicó Warrior en Instagram?

Al dar clic para leer la publicación completa, los seguidores se llevaron una sorpresa total. La supuesta separación no era sentimental, sino momentánea y muy cotidiana. El propio Warrior aclaró la situación con humor y mucha intención de jugarle una broma a Internet.

“Gisela fue a las uñas y yo llevaré a (su hija) a una clase de música. A ver cómo nos va una hora en distintas latitudes. Qué nervios.”

El alivio fue inmediato. Lo que parecía una ruptura amorosa resultó ser una escena familiar común, pero estratégicamente escrita para provocar reacciones. Y, por supuesto, lo logró.

Para cerrar el momento con ternura, Warrior no perdió oportunidad de halagar a su esposa y a su hija recién nacida:

“Por cierto, de esta mujer tan bonita, salió al final otra más bonita”. Carlos Guerrero Warrior

Las redes pasaron del drama al suspiro en cuestión de segundos.

¿Cuántos hijos tienen Warrior y Gisela Muñoz?

La familia de Carlos Guerrero Warrior siguió creciendo. Fue hasta noviembre cuando la pareja anunció el nacimiento de su segunda hija, consolidando una etapa llena de amor y plenitud.

Esta es la segunda bebé del matrimonio. Su primer hijo nació en febrero de 2023, y desde entonces, Warrior y Gisela han compartido diversos momentos familiares en redes sociales, incluyendo etapas laborales como las largas grabaciones de Survivor México en República Dominicana.

Lejos de crisis matrimoniales, la pareja atraviesa uno de sus momentos más estables y felices.

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Carlos Guerrero y Gisela Muñoz volverán a ser papás. / Instagram: @carloslguerrero

¿Cuánto tiempo llevan juntos Carlos Guerrero Warrior y Gisela Muñoz?

Carlos Guerrero ‘Warrior’ y Gisela Muñoz comenzaron su relación en 2019. Desde entonces, han construido una historia acompañada de viajes, proyectos profesionales y momentos clave que han documentado en redes sociales.

Su relación ha llamado la atención del público debido a la constante presencia de Warrior en la televisión mexicana y al perfil discreto, pero cercano, de Gisela. Aniversarios, celebraciones y nacimientos han sido parte del viaje que muchos seguidores han seguido paso a paso.

La reciente publicación demostró algo más: que el conductor sabe jugar con el suspenso… y que su relación sigue firme, aunque por una hora hayan estado en “distintas latitudes”.