Celebran a Juan Torres por 25 exitosos años de ser uno de los productores de teatro más prolíficos en México

Uno de los más reconocidos y talentosos productores teatrales en México es sin duda Juan Torres, que actualmente tiene en cartelera ´El mago´, estelarizada por Lucero Mijares, y que en su currículum tiene una gran cantidad de obras muy exitosas como ´El beso de la mujer araña´ y ´La jaula de las locas´, entre muchas otras más.

Y con motivo de sus 25 años de carrera en el teatro y ocho en el teatro Hidalgo, la noche de este viernes pasado se llevó a cabo una función especial de ´El mago´, en la que el productor fue festejado y ovacionado. Contó con Pati Chapoy como madrina.

TVNotas tuvo oportunidad de hablar con Juan y esto nos dijo: “Me siento feliz. No hay palabras. No me ha caído el veinte de que es un cuarto de siglo y es impresionante. Estoy muy contento porque el teatro me ha dado los regalos más grandes de mi vida. Siento un gran agradecimiento”.

Luis Marín

Sobre cómo recuerda al Juan que iniciaba hace 25 años nos comentó: “Era un brother que disfrutaba cada vez que iba al teatro como espectador. Llegaba y recordaba el olor de las butacas, de los telones. Alguien que no perdía el entusiasmo y sigo siendo así. Mis más recientes años han sido gloriosos con seis años de ´La jaula de las locas´, ´El beso de la mujer araña´ que fue una súper producción, y ´El mago´ que es el proyecto más espectacular que he producido”.

Luis Marín

En cuanto a los momentos más difíciles en estos 25 años aseguró “el no tirar la toalla ha sido el mayor de los retos.” Recordó: “Hemos pasado por cosas como la pandemia, sismos, pero no claudicar y seguir trabajando es lo más importante. Mientras que lo mejor ha sido todo, mi primera vez en ´Houdini´, mi primera producción ´Yo madre, tú hija´, además de que he sido el primer mexicano que ha producido en Broadway”.



Por su parte Pati Chapoy le dedicó unas palabras muy bonitas al productor: “Me da mucho gusto y orgullo ver cómo cada día haces mejor lo que el día anterior hiciste y te felicito siempre”.

Además, se llevó a cabo una alfombra amarilla por la que desfilaron personalidades como Fela Domínguez, Paco de la O, María Elena Saldaña, Alejandra Ávalos y Arturo Macías, entre otros.