Celina del Villar, famosa actriz, hace impactante revelación sobre su salud: “vivo sin un pedazo de pulmón”

La modelo Celina del Villar ha salido adelante tras un problema de salud que atravesó hace 9 años y por el cual le quitaron un pedazo de pulmón. Al recordar la situación, la también conductora nos contó cómo es su vida después de haber enfrentado esta dura experiencia, y compartió que se cuida mucho y que ya no le ha afectado.

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Programa Hoy informa sobre la muerte de un familiar cercano de Benny Ibarra / Redes sociales

Celina del Villar y el diagnóstico que le cambió la vida

En 2017, a Celina le diagnosticaron un posible cáncer de pulmón derivado de una bacteria, lo que incluso causó que le tuvieran que quitar un pedazo del órgano. Por fortuna, el resultado fue negativo a cáncer.

Ahora, Celina nos confesó que no se hace chequeos constantes. “Vivo sin un cacho de pulmón, pero hago mucho ejercicio, eso ya no me afecta. No me quedaron secuelas, tengo 2 cicatrices chiquitas, porque fue por laparoscopía. No siento ningún tipo de falta de aire”.

Sorprendentemente, dice que no les pone atención a esas cicatrices que le quedaron. “Ni siquiera las veo. No son ni como heridas (de guerra). A los 6 meses corrí otro maratón y de ahí en adelante las cosas han seguido bien. Hago ejercicio, duermo bien, tomo agua, como de todo, balanceado. Nunca me he puesto a dieta, trato de que esta ciudad no me genere tanto estrés adentro”.

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Celina del Villar y el gran aprendizaje detrás de esta prueba de vida

Esta experiencia, expresa, le dejó varias lecciones: “Me hizo darme cuenta de que la vida puede cambiar en muy poco tiempo. Me enseñó que necesitas ponerle atención a lo que te pasa, a escuchar tu cuerpo, que yo no lo quise hacer en su momento, y aprender a pedir ayuda cuando se necesita, porque tampoco sabía pedirla”.

Relató que quiso mostrarse fuerte, pero ahora comprende que en ocasiones es necesario contar con apoyo. “Deseaba resolverlo sola, y alejé a mucha gente precisamente por querer ser la supermujer que sale adelante de todas sin pedir ayuda. Ser vulnerable no significa ser débil. Esa fue la gran lección de ese momento”.

La conductora, de 57 años, expresó que llegará a los 60 años plena y con metas por cumplir: “Con ilusiones de hacer cosas nuevas, de seguir aprendiendo, experimentar recetas de cocina, seguir haciendo mucho ejercicio, disfrutar cada vez más a mi familia. Tomo terapia desde hace varios años. Si te cuidas la salud, es muy importante estar al pendiente de lo que pasa en la cabeza y el corazón”

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¿Cuál es el sueño que le falta por cumplir a Celina del Villar?

Nos confesó su gran sueño, el cual cree que también comparte su esposo, el cantante Benny Ibarra. “Me muero de ganas de ser abuela, pero eso no depende de mí. Si se da, estaría increíble. Amo a los seres humanos chiquitos, la vida, estar cerca de mis hijos. Sería 100% consentidora. Mis hijos están contentos con sus vidas”.

Como toda mamá, presumió a sus retoños. Esto nos dijo de su hija María: “Ha hecho una carrera preciosa en el mundo del modelaje. Me llena de orgullo cuando la veo. Se habla mucho de los nepo babies, y lo son, no se les puede quitar, traen los apellidos y están conscientes de ello, pero siento que cuando un hijo entra a la misma profesión que los papás es distinto. Cuando un doctor tiene un hijo médico no le dicen nada. En este caso, ya es su responsabilidad, si (María) hace bien su trabajo y la vuelven a llamar. Ya ahí yo no tengo nada que ver”.

Y de su hijo Mateo destacó: “Es un gran músico clásico. Se nos cae la baba de ver lo que está haciendo y cómo ha crecido. Las decisiones que ha tomado son bien difíciles, porque no está en el spotlight, está más atrás. No tiene redes sociales, tiene sus límites bien puestos, pero ha trabajado un montón por lo que quiere. Estoy segura de que va a tener una carrera hermosísima también”.

Actualmente, Celina forma parte de la obra Los monólogos de la vagina, pero se resiste a aceptar proyectos en series y telenovelas. “No lo sé, nunca digas ‘de esta agua no’, pero creo que no tengo las tablas para hacerlo, a pesar de mi trayectoria en conducción y que comencé mi carrera cuando tenía 17 años haciendo una telenovela: Dulce desafío. Lo hice sin tener experiencia. Ahora lo pensaría muchísimo”.

Finalmente, recuerda cómo llegó a la puesta que está presentando hace poco más de 1 año. “Yo estaba en una conferencia en Puebla y ese evento cerraba con la obra. Platiqué con 2 actrices y me preguntaron si me interesaba entrar. Dije que sí, y a los pocos minutos ya me estaba escribiendo la directora. No lo dudé. Soy la primera modelo que está en esta producción”.

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Celina del Villar TVNotas / Redes Sociales

Celina del Villar, una carrera llena de éxitos

Comenzó su carrera como modelo a finales de la década de los 80, y se convirtió en una de las más importantes de nuestro país. Triunfó en Latinoamérica, Europa y Asia.

En 1988 participó en la telenovela Dulce desafío.

Fue conductora en Sony. Es invitada recurrente en el programa Netas divinas y da conferencias de empoderamiento

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