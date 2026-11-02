Liliana Amorós reclama su trono como la primera presentadora de deportes en TV: “Inés Sainz comenzó después que yo”

Liliana Amorós, de 55 años, es conductora, modelo y actriz. Trabajó en Televisa Deportes, donde fue pionera en la televisión mexicana en esta área, ya que realizaba entrevistas con grandes personalidades del deporte mundial. Ahora regresa a los escenarios en Teatro en corto y nos cuenta cómo ha sido estar fuera de los medios de comunicación.

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Liliana Amorós / Redes Sociales

Liliana Amorós y sus grandes pasiones: el deporte y ser mamá

Nos dijo que se considera una de las primeras reporteras y conductoras mexicanas en televisión en cubrir un campo tradicionalmente dominado por hombres. “Fui una de las pioneras de deportes en Televisa, donde salí hace 14 años. De ahí me fui a dar deportes a Imagen, con Paco Zea, pero efectivamente, fui la pionera en dar los deportes y eso me encanta”.

Amorós nos compartió qué ha hecho estos años en los cuales se alejó de los reflectores: “Estuve mucho tiempo dedicándome a ser mamá. Nunca dejé de estar. En redes hago contenido. Tengo un pódcast de deportes y otro de entrevistas. Nunca me desaparecí tanto, pero aquí estoy feliz”

Liliana Amorós / Liliana Carpio, Archivo TVNotas y redes sociales

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Liliana Amorós reclama su lugar en el mundo de los deportes

Al cuestionarla sobre la competencia entre Televisa y Azteca, ya que esta última tiene a Inés Sainz, comentó: “Ella comenzó después que yo. Fui la primera de las 2 televisoras y luego empezaron varias. Para mí fue increíble, porque siempre quise estar en deportes”

Recordó cómo comenzó en televisión: “Estaba trabajando con Paco Stanley (†) en ¡Pácatelas! y diario pasaba por la oficina de Deportes, decía: ‘Yo quiero estar aquí un día, en Deportes’, hasta que lo logré. Todavía me tocó estar con don Jacobo Zabludovsky (†), con Abraham Zabludovsky, con Diane Pérez. Di deportes en Acción, en Hoy, en todos los programas. Para mí fue padrísimo. Tal vez ya nadie lo recuerda, pero fue una gran experiencia”.

Nos revela el motivo por el cual salió de la televisora. “Porque sentí que ya no me daban lo que yo quería, y en eso me hablaron de Imagen para ser la conductora estelar de deportes, con Paco Zea, y acepté. De un día para otro cambié de empresa, ya que entraron muchísimas mujeres, por eso me fui”

La presentadora nos comentó qué hace ahora en redes sociales. “Tengo un programa de entrevistas en YouTube llamado Pide y se te dará. Otro en Atypical TV, que es Los desmarcados, de deportes. Lo hago con mi hermano. Tengo más de 37 años de carrera en televisión. Nadie sabe que estudié en el CEA (Centro de Educación Artística) de Televisa y empecé actuando. Es algo que me encanta y aquí estoy”.

Sobre su faceta de madre, la artista expresó que es lo más importante en su vida: “Soy actriz, conductora, pero primero soy mamá. Mi hija tiene 21 años y estos han sido maravillosos”.

Liliana Amorós / Redes Sociales

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¿Cuáles fueron las luchas que enfrentó Liliana Amorós con el padre de su hija?

En cuanto a los conflictos que en su momento tuvo con su exmarido y papá de su hija, Mario Carballido, señaló: “Las cosas cambiaron. Todo se compuso, y ella, como una mujer de 21 años, ya toma sus propias decisiones. Seguimos viviendo juntas y estudia Arquitectura. Lo de su papá se arregló, la vida solita y Dios ponen las cosas en su lugar”.

Finalmente, relató cómo solventó los gastos de ser una mamá soltera, con una hija que está estudiando: “Sí me ha costado mucho trabajo. Nunca me dejó Dios, y hasta el día de hoy me ha dado el trabajo y sustento. Vamos bien, porque en redes me fui haciendo poco a poco de seguidores. Hoy en día tengo más de 1 millón 600 mil. Con las redes inicié en pandemia. Me conecté con muchas marcas y logré cierta posición”

Liliana Amorós / Liliana Carpio, Archivo TVNotas y redes sociales

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¿Quién es Liliana Amorós?

Comenzó en Televisa , en el programa ¡Pácatelas! Después recibió la oportunidad de estar en Televisa Deportes , dio notas deportivas en Hoy, en el programa Acción, con Jacobo Zabludovsky , y luego se fue a Imagen Televisión , al noticiero de Paco Zea.

, en el programa Después recibió la oportunidad de estar en , dio notas deportivas en Hoy, en el programa Acción, con , y luego se fue a , al noticiero de Paco Zea. Actualmente está en Atypical TV , en la emisión de entrevistas Los desmarcados, y en YouTube tiene su programa Tú pide y se te dará.

, en la emisión de entrevistas Los desmarcados, y en tiene su programa Tú pide y se te dará. Estuvo casada con el actor Mario Carballido

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