¡Así se ve Camila Suárez en la nueva versión de El exorcista! “tenía unas protecciones cosidas y en la primera función explotaron todas”

El gran estreno teatral de este 2026 es la obra ‘El exorcista’, producida por Omar Suárez y protagonizada por Ana Claudia Talancón, Bruno Bichir y Camila Suárez, que a sus 12 años encarna a “Regan”, una niña que sufre una terrible posesión demoniaca.

Camila Suárez protagoniza ‘El Exorcista’ / Captura de pantalla

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Camila Suárez, así luce caracterizada la actriz de ‘El Exorcista’

TVNotas te trae antes que nadie las impactantes imágenes de la caracterización de Camila Suárez, así como cuando levita en el escenario. Ella llegó a este proyecto tras un casting de 400 niñas, y tras no encontrar a la indicada, el director de la puesta, Rafael Perrín, le dijo a Omar Suárez que quería que la protagonizara su hija.

“Mi papá lo pensó bastante, porque está muy fuerte la obra. Yo también lo pensé mucho y no quería hacerla, pero al leer el texto me di cuenta de que estaba muy bien escrita. Le dije a mi padre que sí deseaba realizarla. Es todo un reto, porque en la película la mayoría de las escenas fuertes de Linda Blair las hacía un doble, y yo no quise que aquí fuera así, pues es teatro” Camila Suárez

La niña no se clava con el tema de la obra. “Entiendo que es una obra. Sí estamos moviendo energías y haciendo cosas fuertes, pero es todo actuado, de mentira”.

Camila Suárez, así luce para la puesta de escena de ‘El Exorcista’ / Alejandro Isunza y cortesía Pavel Antón para El exorcista / Hay permiso para publicar a la menor

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¿Cómo se protege Camila Suárez en el escenario de ‘El Exorcista’?

Por eso, Camila se encomienda a Dios. “Siempre rezo y me persigno. Además, tengo en mi camerino una veladora de la Virgen que me la regaló Laura León y vino un sacerdote a bendecir el teatro y todo. Aunque sea falso, como sí decimos y hacemos cosas, mejor por cualquier cosa protegerse”.

Eso sí, una vez le tocó un suceso muy extraño. “Yo tenía unas protecciones de Jesús y San Judas Tadeo y las pusimos cosidas en mi ropa, pero en la primera función explotaron todas, cuando no había manera, porque estaban cosidas. Me sorprendió mucho. Me espantó un poquito, pero dicen que cuando se revienta una protección es porque te cuidó de algo. Yo lo tomé así, Dios nos protege”.

Siempre se ha hablado de la maldición de ‘El exorcista’, pues en la película, en su filmación en 1972, hubo un incendio en el set, accidentes en el rodaje y hasta muertes de actores que participaron en ella. Le preguntamos a Camila si llegó a pensar en esto. Nos dijo que sí y añadió: “Yo dije: ‘No nos vaya a pasar nada a nosotros’, también era una de las razones por las que no quería hacerlo”.

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Camila Suárez, ¿tiene miedo de una posesión por obra de ‘El Exorcista’?

De su caracterización nos comentó: “Me ponen pupilentes, prostéticos. La primera semana me dio una alergia en la cara, por todos los productos, es algo muy pesado. Fui al dermatólogo y ya todo bien. Eso sí, todos se espantan al verme caracterizada. Hasta yo me asusté. Da mucho miedo el maquillaje”.

Finalmente, sobre si le da temor sufrir algún tipo de posesión, nos dijo: “No me da miedo… Me preocupaba, en la parte en que está poseída, que no fuera creíble. Sí estuve viendo cómo lo hacía Linda Blair. Estoy muy satisfecha con el trabajo que se ha logrado. Una vez que se cierra el telón, me salgo automáticamente del personaje”

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