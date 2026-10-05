Revelamos de qué murió la esposa de ‘Chabelo’, ¡a casi 2 años de su muerte! “Fue súper inesperada”

Xavier López Miranda, hijo de ‘Chabelo’ (†) y de Teresita Miranda (†), habló por primera vez del fallecimiento de su mamá, ocurrido hace casi 2 años. En ese momento se llevaron con absoluto hermetismo los servicios funerarios y no se dio a conocer el motivo del deceso. Ahora, el productor decidió revelar: “Fue súper inesperada (la muerte), fue un infarto. ¡Se fue a alcanzar a mi papá!”.

Recordemos que, en marzo de 2023, Xavier López ‘Chabelo’, también conocido como ‘El amigo de todos los niños’, falleció víctima de un choque séptico provocado por un cuadro de abdomen agudo, y lamentablemente, en enero de 2025, partió su esposa, Teresita Miranda, con quien estuvo casado por más de 50 años y tuvo 3 hijos.

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Xavier López Miranda aseguró que su padre y su presunta hija arreglaron sus temas en común. / TVNotas: Francisco Mancera / Archivo TVNotas

Xavier López Miranda y las pérdidas que marcaron su vida

Ahora, Xavier nos confesó que él vio a su mamá el mismo día que falleció y para nada se imaginaban el triste desenlace. “Fue así (de rápido). Ella lo extrañaba todos los días (a su papá), estaba muy presente. Siempre pasa así en muchas familias, que 2 personas que estaban tan conectadas y amarradas, cuando se va una, al rato se va la otra, como que no pueden vivir una sin otra. Yo me imagino que están allá (en el cielo) juntos”.

Tras estas pérdidas, reflexionó: “Cuando se van tus 2 padres es fuerte, porque sigues en la lista tú. No importa (la edad), pero sigues tú… Te tienes que acostumbrar. Te vuelves más responsable y adulto, como que sientes el peso de la familia. Ahora mi responsabilidad son los míos, mis hijos”.

Ante la ausencia de su padre nos dijo: “Ha sido raro, lo extraño todos los días. El duelo lleva tiempo, pero ahí vamos. Hay días como hoy (la presentación de un trabajo), que me encantaría que estuviera aquí, pero está en mi corazón. Lleva tiempo hacerse a la idea de no poder levantar el teléfono y marcarle. Hay una conexión que me voy a llevar a la tumba”.

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Xavier López Miranda y Chabelo / Alejandro Isunza y Archivo TVNotas

Xavier López Miranda, ¿listo para inmortalizar a ‘Chabelo’ en la pantalla?

En cuanto a la bioserie de su padre, explicó que esta ha enfrentado dificultades, ya que no se ha podido concretar. “Trabajamos mucho con una plataforma. Luego, como que las cosas se pusieron raras, no había las condiciones correctas. Ahorita estamos empezando a trabajar con otra, llegará su tiempo, yo no lo suelto”.

Sobre si pudiera ser con Televisa, dijo: “Puede ser que sí, pero no hemos tenido oportunidad de acercarnos. Ahorita estamos trabajando con una productora y viendo cómo se acomoda. Son proyectos muy grandes y caros, que llevan tiempo”.

Lo que no quiere es que se pierda el legado de su papá. “Dejó huella. La gente lo sigue recordando y continuamos con los zapatos ‘Chabelo’, que es una marca muy establecida en el mercado”.

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Esta puesta en escena es protagonizada por Leonardo de Lozanne, José Eduardo Derbez, Alejandro Nones y Miguel Burra; bajo la producción de Xavier López Miranda, hijo del fallecido Chabelo. / Luis Pérez

Xavier López Miranda y su pasión por la producción

López Miranda es productor y actualmente se encuentra con el proyecto de la reposición de la obra La clase, protagonizada por José Eduardo Derbez, Víctor González y Miguel Burra. De esta puesta nos platicó: “Es una comedia con un elenco maravilloso. Como están las cosas actualmente en el mundo, hay que reírse un ratito y olvidarte un poco de todo hora y media”.

Como productor, comenta, ha tenido dificultades. “Es un riesgo (económico). Es muy difícil”. Y reconoce que le ha tocado invertir y perder dinero. “Así es el negocio, a veces ganas, otras pierdes. Cuando pasa esto, te pones a llorar, te lames las heridas y ves cómo le haces para regresar”.

Finalmente, le preguntamos por los señalamientos de un extrabajador de su papá, Juan Carlos Fessler, que lo acusó de haberlo desalojado de una propiedad que supuestamente le compró a su padre, y que incluso lo empujó y amenazó, a lo que nos dijo tajante: “De eso no te puedo hablar, es un tema legal, yo confío que todavía hay leyes en este país”.

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Xavier López Miranda / Alejandro Isunza y Archivo TVNotas

¿Quién es Xavier López Miranda?

Es compositor y productor teatral y musical.

Fue fundador del Pabellón de Alta Tecnología y por muchos años montó la obra La villa de Santa Claus.

Es cofundador de la marca Zapatos Chabelo . Fundó su propia compañía, Producción Espiral.

. Fundó su propia compañía, Producción Espiral. Actualmente produce la obra La clase, en el Teatro Xola. La puesta en escena es protagonizada por Miguel Burra, Víctor González y José Eduardo Derbez.

Xavier López Miranda / Alejandro Isunza y Archivo TVNotas

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¿Quien fue Teresita Miranda!