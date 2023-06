Censura en LCDLFM: Wendy Guevara se queda con el micrófono apagado por hablar de temas prohibidos

La Casa de los Famosos México, Televisa, dio inicio el domingo 4 de junio.

La Casa de los Famosos México comenzó de una manera polémica y es que el caótico elenco ya está dando de que hablar, no obstante Televisa optó por censurar cierta platicas.

Y es que algunos de ellos prometieron ser lo más transparente posibles, ya que se presumía que en el reality no iba a existir censura, pero inesperadamente ante un tema delicado hicieron caso omiso a lo que prometieron al público y de inmediato cortaron una plática que dio de hablar.

Esto debido a que Wendy Guevara se sinceró con sus compañeros en la primera noche que compartieron juntos y contó el cómo fue su vida cuando se encontraba sumergida en el mundo de las sustancias nocivas:

“Me drog*** con mona, estando en la calle, me drog*** con mona. Es como resistol, pero es líquido que se llama activador y lo usan para hacer zapatos. Te venden $15 o $20...”, comentaba Wendy.

Dicho tema resultó inapropiado para la televisora, ya que no solo le cerraron el micrófono, sino que cambiaron la imagen que estaban transmitiendo sin importar que mostraran un cuarto vació.

La influencer Wendy Guevara es parte de La Casa de los Famosos México / YouTube: Realitys Chismes y más

Al regresar la imagen se escucha de fondo a la famosa decir que no lo hagan porque es horrible y después duele la cabeza. Cuando concluye de decir eso, el sonido vuelve a la normalidad.

Wendy Guevara se está convirtiendo en una de las favoritas del público para ganar LCDLFM / Facebook: Wendy Guevara

Internautas reaccionan a censura en LCDLF

Ante dicha situación los seguidores del reality alzaron la voz y es que recordaron que habían prometido no censurar nada:

"¿Entonces el “sin censura” es pura baba de perico?”, “La cara de “asustados” de los demás, Hipócritas!! Ni ellos se la creen”, “Y así fue durante la noche... Cada vez que empiezan hablar de algo serio, quitan esa cámara y ponen una imagen donde no hay nadie, en Vix deciden que es lo que podemos o no oír”, “Lo mismo de siempre! La misma historia, al pueblo, pan y circo… ¡Qué pena!”, “Si eso el morbo es lo que más vende, no ma***; así menos audiencia van a tener. Si para sensibilidades no hubieran hecho nada”, “La censuraron un montón de veces, pero no censuraron cuando estaba el baño cambiándose y enseño tremendo ch****", comentaron seguidores.

Wendy Guevara se ha convertido en un personaje polémico en redes. / Instagram: @soywendyguevaraoficial

Pese a que varios se mostraron molestos, algunos otros comentaron que fue una decisión acertada, ya que en esta ocasión con tantos detalles los niños y adolescentes que llegaran a escuchar eso podría haber querido seguir ese ejemplo:

“Es que no manchen, no está contando cómo se drog***, está pasando la receta”, “Pues claro, no sabes qué chiquillo va a escuchar esto y va a querer hacer lo mismo”, “Esos temas si son delicados porque hay muchos adolescentes que toman ideas y lo hacen como forma de reto”, “Creo que está bien. No es censurar, es evitar que estén haciendo promoción a la drogadicción y evitar el cómo conseguirla. Para mí está correcto”, expresaron espectadores.

Está dando todo de cómo dr0garse una cosa es q sea sin censura pero esos temas si son delicados por q hay muchos adolescentes q toman ideas y lo hacen como forma de reto y mas si la siguen nadie habla de q sean educativos pero esas cosas producción son tiene q evitarlas — R Hrdz🤩❤️ (@ramirohrdz) June 5, 2023

