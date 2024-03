Chef Betty explota contra Álex Kaffie y revela la verdad de su salida de ‘MasterChef': “No está padre”

Betty Vázquez, una de las chefs más reconocidas de México, formó parte del reality de TV Azteca MasterChef Celebrity, programa en el que duró como juez durante cinco temporadas seguidas. Sin embargo, al paso de los años, las caras de los jueces comenzaron a cambiar radicalmente, dado que quedaron fuera del proyecto, el chef Adrián Herrera, así como el chef Benito Molina.

Pese a que la experta en gastronomía era muy querida por la producción, así como la mayoría de los participantes del reality, Vázquez salió inesperadamente del programa, por lo que se especuló sobre un despido.

Masterchef México

¿Por qué la chef Betty salió de ‘MasterChef Celebrity’?

Luego de dos temporadas con la ausencia de Betty, la chef se sinceró y aclaró los rumores sobre su salida del programa de la cocina más famosa de México. ¿La despidieron?

A través del pódcast El vaso rojo mx, la famosa dio a conocer su verdad en cuanto a las especulaciones de un despido tras su salida del programa de TV Azteca. Vásquez aseguró que ella no quería hacer pública su decisión de salir del programa. Aunque se fue muy agradecida, también comentó fue obligada a dar a conocer esto por diversas situaciones.

Instagram

“Yo cerré con alegría. Di las gracias como lo que siempre he sido, una gente educada y agradecida. Ya sabían ellos y no sabían cómo decir que yo ya no iba a estar. No sé si fue adrede, pero yo no tenía por qué hacer pública mi decisión, ya que ellos lo manejen”. Betty Vázquez

Además, la chef se manifestó molesta con la información que manejó el periodista de espectáculos Álex Kaffie, quien dio a conocer que supuestamente Betty fue despedida de MasterChef Celebrity, declaraciones que hicieron enfurecer a la famosa.

Instagram

Chef Betty se lanza contra Álex Kaffie

Tras darse a conocer la versión de Kaffie, Vázquez tuvo que salir a aclarar la situación, dado que lo que dijo el periodista no fue verdad. No obstante, lo que más le molestó a la cocinera fue que él no la contactó para corroborar que su información fuera verídica. ¡La decepcionó!

Chef Betty “Tuve que hacer pública mi decisión porque hubo un mal periodicazo que decía que me habían despedido. No está padre porque Álex tiene mi número y pudo decir: ‘Chef, confírmeme esto’. Y le hubiera dado una entrevista”.

X

Finalizó: “La realidad es que yo pedí mi baja; yo agradecí. Hubo un comunicado con el que todos los medios fue tendencia. Fue una semana tendencia. Nosotros como equipo, habíamos logrado ser tendencia las últimas cinco temporadas en Twitter todos los domingos”.

Sin duda, la chef Betty tardó bastante tiempo en dar a conocer la verdad sobre su salida de la cocina más famosa de México. Sin embargo, dejó claro que está más que agradecida por la oportunidad, al igual que su desempeño en que el programa haya sido tendencia durante cinco temporadas.

Al momento, Álex Kaffie no se ha pronunciado respecto a las declaraciones de la chef.

Así lo dijo la chef Betty: