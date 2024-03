Majo Aguilar confiesa si vio señales de que a Laura Zapata le gustan las mujeres: “Cada quien que disfrute”

Hace poco, Yolanda Andrade aseguró que Laura Zapata había tenido un romance con dos mujeres del medio artístico. Si bien no dio nombres, la presentadora mencionó que las involucradas son una actriz y una cantante.

¿Qué pasó entre Laura Zapata y Yolanda Andrade?

La conductora hizo esta revelación tras saber que Laura habló sobre el presunto noviazgo que hubo entre Nicandro Díaz, quien falleció hace algunos días, y su hermana Thalía.

Yolanda Andrade y Laura Zapata

“¿Qué puedes esperar de una mujer como tú (Laura Zapata) que hace ese comentario? En un momento tan triste, de la pérdida de una persona que te dio trabajo, de un ser tan querido en toda la empresa (Televisa) y por todos sus compañeros. Sacas tu veneno cuando puedes”, comentó Yolanda.

“Fíjate que ya me acordé de un detalle, bueno fue un detallón el de Laura, ya que anda recordando ella romances, yo me acuerdo de que ella tuvo un romance, bueno tuviste dos. Un con una actriz que fue tu compañera también en esas novelas que hacías y otras cantantes”. Yolanda Andrade

Te puede interesar: Yolanda Andrade asegura que Laura Zapata tuvo un amorío con dos famosas

Por su parte, Laura Zapata decidió no responder a las declaraciones de la conductora de Montse & Joe. Simplemente, dejó claro que sus hijos saben qué mujer tienen de madre, por lo que seguirá dejando que “los perros ladren”.

La actriz / Instagram: @laurazapataoficial

No te pierdas: Laura Zapata explota contra Yolanda Andrade por destapar sus supuestos amoríos con mujeres

¿Qué dijo Majo Aguilar sobre los supuestos romances de Laura Zapata?

Ahora, en un encuentro con la prensa, Majo Aguilar fue cuestionada por la prensa sobre las declaraciones de Yolanda Andrade sobre los amoríos de Laura Zapata con dos mujeres del medio del espectáculo.

A raíz de que la cantante participó con Laura en un programa de televisión, los reporteros le cuestionaron si Zapata dio indicios de una afinidad amorosa con las mujeres. Sin embargo, la joven solo destacó que la villana de telenovela es una mujer muy divertida.

Majo / Instagram: @majo_aguilar

Además, Majo remarcó que no le gustaría emitir ninguna opinión, dado que dejará que “entre ellas se peleen”. Aunque, puntualizó que de ser cierto no tendría nada de malo.

“Cuando estuve con ella en un programa estético muy divertido, la verdad es que es muy divertida”, dijo.

Laura Zapata canceló reconciliación / Instagram: @laurazapataoficial

Mira: Expareja de Yolanda Andrade revela que vivió una relación muy tóxica con la conductora

Agregó: “Pues no sé, pero sí, sí, pues está bien, cada quien que disfrute. No creo, pero si, sí, pues no pasa nada. Que cada quien haga sus cosas… No tengo que decirle mucho por qué es alguien muy inteligente porque siempre están hablando de ella, no sé cuantos años tenga de carrera, pero es impresionante y pues esas cosas le pueden pasar”.

Al momento, no se ha revelado qué mujeres de la industria del espectáculo supuestamente tuvieron un romance con Laura Zapata. Sin embargo, este tema sigue causando controversia en redes sociales.

Así lo dijo Major Aguilar: