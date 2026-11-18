Una curiosa imagen comenzó a circular en redes sociales las últimas horas, en las que aparecía Chiquis Rivera, hija de la fallecida Jenni Rivera, dentro de una cárcel. Ante esto, internautas se preguntaron sobre las causas que llevaron a la cantante a ingresar a un penal. ¿Qué se sabe exactamente?

¿Chiquis Rivera en una cárcel? / Redes Sociales

Muestran VIDEO de Chiquis Rivera en una cárcel en redes sociales

Un video mostrado por Univisión enseñó a Chiquis Rivera dentro de una cárcel en Mexicali, situación que llevó a usuarios en redes a preguntarse sobre las razones que llevaron a la hija de Jenni Rivera a acudir al penal.

Estos fueron alguno de los comentarios que hicieron internautas:



“ Igual que su madre, un gran corazón ”,

”, “ Fue en la cárcel de Mexicali ” y,

” y, " ¿Pues qué le pasó? ”

Cabe resaltar, que la visita de Chiquis a la cárcel no se trató de una detención o un problema legal, si no todo lo contrario. ¿Qué fue?

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Chiquis Rivera en la cárcel / La Cronica

Esta es la razón por la que Chiquis Rivera fue vista en una cárcel de México

Pese a los rumores que envolvieron a Chiquis Rivera, hija de Jenni Rivera, se aclaró que su visita al centro penitenciario se trató de una actividad solidaria, buscando convivir con las reclusas.

Recientemente, Chiquis ha mostrado una faceta diferente, ofreciendo experiencias espirituales a mujeres para poder conectar con ellas mismas, a partir de algunas dinámicas.

Rivera fue cuestionada por la prensa, y esto fue lo que respondió:

Me encantó pasar un sabadito con las muchachas, con las internas y darles un poquito de amor, de calor, que siento que todos necesitamos. Chiquis Rivera

Rivera mencionó que les llevó comida y hasta les cantó, pues les interesa el tipo de personas que son “ahora”, más allá de lo que pasó ayer en sus vidas:

Están en un lugar en el que quizá sienten tristeza, y es normal recordarles que no están solas, que no se les juzga, que a mí no me importa lo que pasó ayer. Chiquis Rivera

Insistió en que no le dio “miedo” ingresar a la cárcel, y espera poder seguir apoyando a la causa de las internas. ¿Qué opinas?

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¿Quién es Chiquis Rivera?

Chiquis Rivera desempeña varias facetas: es cantante, actriz, empresaria, presentadora y modelo. Sin embargo, su crecimiento personal y profesional la ha impulsado a explorar un nuevo rumbo: ahora también es escritora.

Se dio a conocer al público por el reality I Love Jenni, donde aparecía junto a su madre y su familia. Más tarde construyó su propia trayectoria como cantante de regional mexicano, con álbumes, giras y nominaciones a premios de la música latina.

Hace unas semanas, Chiquis Rivera desató rumores de presunto embarazo, momento que la volvió a poner en el ojo público.

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