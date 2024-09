Chiquis visitó el lugar donde cayó el avión en el que falleció Jenni Rivera y esto pasó

Chiquis, hija de JennI Rivera (qepd), visitó el lugar donde cayó el avión en el que la famosa cantante viajaba junto a equipo de trabajo y lamentablemente perdieron la vida.

En ‘Venga la alegría’ la actual juez de ‘La academia’ compartió que no fue sola sino que estuvo acompañada por sus hermanos, Jacquie, Jenicka, Mike y Johnny.

“Sí fue difícil, pero yo me esperé a que estuvieran todos mis hermanos listos porque no quería ir sin ellos”, comentó.

Chiquis fue con sus hermanos al lugar / Instagram: @chiquis

Visitar el lugar dice que fue sanador aunque tuvo que hacerse fuerte para ser el ejemplo para sus hermanos menores y se contuvo para no quebrarse.

“Eso de ir con ellos me ayudó y también como soy la mayor, pues obviamente tengo que ser ejemplo y me hice la fuerte. Pero sí me ayudó mucho, sané mucho” contó.

Chiquis ahora vivirá en la CDMX

En otro tenor, ahora que se casó, la hija de Jenny Rivera sostuvo la idea de vivir en Ciudad de México porque quiere que el público mexicano la conozca cada vez más.

“Ha sido un poco complicado, yo creo que sí se va a dar. Ya en octubre tenemos planes, pero sí en octubre, a mí me gusta decorar y creo que voy a tener un poquito más de tiempo en octubre antes del auditorio. Vamos a estar en los ensayos y también decorando el depa”, compartió.

