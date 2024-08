Sian Chiong arremete contra Karime: “Está más descontinuada que Potro”, en La casa de los famosos

Pese a que su mamá ha insistido que es una buena persona y sus malos comportamientos en ‘La casa de los famosos México’ son producto de una “manipulación”, Sian Chiong continúa causando la molestia de los internautas con ciertas actitudes y declaraciones.

En esta ocasión, el cubano criticó a Karime Pindter y aseguró no entender el por qué es tan popular, en comparación con Luis ‘Potro’ Caballero, quien, al igual que la influencer, participó en ‘Acapulco shore’.

Recordemos que, si bien Karime y Potro dejaron de colaborar en dicho reality de MTV hace algunos años, muchas personas aún siguen criticándolos por todo lo que hicieron allí.

Karime y Potro / FB: Karime Pindter y Luis ‘Potro’ Caballero

Sian Chiong afirma que Potro tiene “más carrera” que Karime

En una conversación con Adrián Marcelo, el polémico actor señaló que Potro hizo “muchas cosas” tras salir de ‘Acapulco shore’, a diferencia de Karime, quien solo se habría dedicado a “subir contenido” en redes sociales.

“Yo no sé por qué a Karime la ven diferente a Potro. Viene del mismo lugar y está más descontinuada. Karime, después de ese show, no ha hecho más nada” Sian Chiong

En respuesta a esto, el regiomontano dijo estar igual de “confundido”, asegurando que lo único “relevante” en la carrera de la influencer ha sido su pódcast en YouTube: “Un pódcast. Muy poquito”, expresó.

Por supuesto, esta conversación no pasó desapercibida en redes sociales. Aunque hubo algunos usuarios que concordaron con su postura, la gran mayoría opinó que Sian está “obsesionado” con Karime y, en el fondo, la envidia. Tampoco es que Sian Chiong tenga una larga carrera en el espectáculo en México.

“¿Por qué está tan obsesionado con Karime?”, “Ya sáquenlo”, “La personalidad varía de una persona a otra, ya sea que vengan del mismo lugar”, “Sian no se contuvo nadita con ese comentario sobre Karime. Y parece que no se cansa de seguirla”, señalaron algunos comentarios.

Las polémicas de Sian Chiong

Esta no es la primera vez que Sian Chiong es criticado por alguna actitud inapropiada dentro del programa. En las últimas semanas, los usuarios lo han acusado de “hostigar” a Briggitte Bozzo, Gala Montes y Sabine Moussier.

Si bien la producción no se ha pronunciado ante esta situación, Sabine, tras salir del reality, admitió haberse sentido muy incómoda con los “acercamientos” del cubano.

“Claro que no está bien y eso de que me arr¡...mó, me lo dijo mi hija, pero llegaba y el b3...50 acá (en el cuello) Me ag@..rraba ¿no? O me p3ll¡z.c4ba la p0..mp4. Cuando me hizo así, yo de ¡ay! Porque claro que no está bien”, indicó.

Sin embargo, la semana pasada la mamá del cubano dio a conocer un video en el que entre lágrimas pedía que no sacaran a su hijo del reality, que conocieran a su “bebé" y le dieran oportunidad porque su mayor defecto es ser “ingenuo”.

