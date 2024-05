Christian Nodal confiesa las terribles lesiones que le dejó quitarse los tatuajes del rostro

Christian Nodal ha sido tema de conversación en redes sociales luego de que reveló que su hija, así como su pareja, Cazzu estuvieron en riesgo de perder la vida en medio del parto de la argentina. Lo anterior derivó a que el cantante considerara el arrebatarse la vida por el dolor que sentiría.

Ahora, lo que llamó la atención fue que confesó el proceso por el que le quedaron lesiones en la piel tras someterse a sesiones de láser para borrarse los tatuajes de su rostro.

Cabe recordar que el intérprete de Adiós amor manifestó en el pasado que buscó eliminarse los diseños que portó en su rostro durante un gran lapso, para que así su bebé lo conociera como realmente es. Sin embargo, esta decisión también derivó en que el cantante sufriera fuertes lesiones.

Actualmente, Nodal dejó al descubierto que logró quitarse la mayoría de la tinta que tenía impregnada en su cara. No obstante, este procedimiento no fue nada fácil, ya que, además de ser doloroso, le dejó lesiones.

A través de la entrevista con Luz García en su pódcast Noche de Luz, el sonorense reiteró el motivo por el cual decidió quitarse algunos tatuajes de su rostro. No obstante, sorprendió al confesar el número de sesiones a las cuales se sometió para quitarse los tatuajes, así como las razones por las cuales no la ha pasado bien en el proceso de recuperación.

Y es que Christian manifestó que no cumple por completo las indicaciones para la recuperación de su piel y esto ha dificultado que sus heridas sanen en su mayoría.

Agregó: “Pero hacen unas llagas muy dolorosas, en la piel se hacen como unas bolas, bolsitas como de aguas, como si te quemaras básicamente. Yo uso sombreros, el sudor, las luces del escenario. No tengo tiempo para la sanación. Ahí con el tiempo se han ido borrando un poquito más”.

Tras esta situación, el cantante fue cuestionado sobre por qué decidió tatuarse el rostro y destacó que fue parte de la rebeldía que vivió en su momento.

Christian Nodal

“En su momento me encantaban los tatuajes. Lo hice por rebeldía. Yo sentía que me querían encasillar, como ‘que vaya a ser como don Vicente (Fernández)’. Quería no gustarle a la gente para que nada más le gustara mi música”.