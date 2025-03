Christian Nodal habla por primera vez de Cazzu y Belinda: “Hay que aprender a soltar”

El famoso cantante de regional mexicano, Christian Nodal, vuelve a dar de qué hablar, no solo por su carrera musical, sino por sus declaraciones sobre su vida amorosa. Durante una entrevista en ‘Venga la alegría’, el artista aseguró que no hablará más sobre sus romances tras las controversias en las que se ha metido por sus separaciones.

Recordemos que en su romance con Belinda le pidió matrimonio y hasta le decía que quería embarazarla, pero finalmente rompieron. Luego comenzó muy rápido una relación con Cazzu y tuvieron una hija, pero los rumores de un romance con Ángela Aguilar surgieron mientras los cantantes hacían mutis al respecto. Todo creció de tal manera que Nodal aceptó que ya no estaba en pareja con la madre de su hija.

Poco después en medio de la polémica y el hate, Nodal y Ángela se casaron en una íntima ceremonia, lo que generó más comentarios negativos hacia ambos. Hasta ahora, el público no perdona cómo iniciaron su romance ni las decisiones que han tomado después.

Nodal y Ángela se casaron a poco tiempo de anunciar su romance en medio de los rumores acerca de cómo inició su relación cuando él aún estaba con Cazzu

Christian Nodal ignora el hate tras polémicas amorosas

A ocho años de su debut, Nodal se encuentra en una etapa clave de su carrera. Este viernes 14 de marzo, ofrecerá su primer concierto en la Plaza de Toros México, un acontecimiento importante en su trayectoria musical. Como parte de la promoción de este evento, el cantante ha realizado diversas apariciones en medios nacionales.

Durante su entrevista con el matutino de TV Azteca, el sonorense reflexionó sobre la atención que ha recibido su vida personal y aseguró que ha aprendido a manejar las críticas de una manera diferente. “Yo me permito que las cosas me duelan hasta cierto grado. También fue mucha terapia todo ese asunto, creo que va por ahí, creo que cuando me enojo hago lo que ellos quieren. Ahora voy a dejar ese juego, que hablen lo que quieran hablar”, comentó.

Nodal hace a un lado las críticas gracias a la terapia

“Nunca volveré a hablar de mi vida privada": Nodal se aleja de la controversia ¿Qué dijo Nodal de Cazzu y Belinda?

En la entrevista le cuestionaron si estaría dispuesto a hablar en algún momento de su vida amorosa en programas nacionales. Su respuesta fue tajante: “Nunca, eso nunca va a pasar. Yo creo que ya lo que ha pasado ha sido suficiente. Todas las personas que han estado involucradas y con las que he estado involucrado ya tienen su vida, todo mundo está siguiendo su rumbo. A mí no me interesa meterle el pie a nadie”.

Aunque no mencionó los nombres de sus exnovias, Nodal dejó claro que no quiere seguir perjudicándolas porque todos los involucrados ya tomaron sus propios caminos, además de que no quiere volver a exponer su vida amorosa ahora que está casado con Ángela Aguilar. “Yo creo que ya quien quedó como el bueno o el malo está de más, no quiero enfocarme en eso”, dijo.

“Hay que aprender a soltar": Christian Nodal reflexiona sobre su pasado amoroso

Nodal también compartió una reflexión sobre el aprendizaje que ha adquirido con el tiempo. “Yo siento que aprendí de todos mis errores, creo que para eso estamos aquí, para no hacer infelices a nadie más… Hay que aprender a soltar”, dijo.

Estas declaraciones se unen a los esfuerzos de Nodal por recuperar su reputación y su relación con los medios, que a su vez le ayudará a tener una mejor imagen pública. ¿Lo logrará?