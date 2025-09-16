Colaborador de ‘Hoy’ se someterá a cirugía que podría poner en riesgo su carrera: “No quise decir nada”

Los fanáticos del matutino ‘Hoy’ se encuentran preocupados tras revelarse que uno de sus colaboradores se someterá a una cirugía. Se trata de Latin Lover, quien, hace poco más de dos meses, entró al quirófano por un problema en el hombro, ¿qué le pasó?

Latin Lover / Redes sociales

Lee: Latin Lover desafía a entrevistador al hablar del accidente de Edgar Ponce: “¿Por qué te ríes?”

¿Por qué Latin Lover se someterá a una nueva cirugía?

Los recientes problemas de salud de Víctor Manuel Reséndez Ruiz, nombre real de Latin Lover, comenzaron a principios de junio, luego de que fuera agredido por el luchador Alberto del Río en el evento de Triplemania regia.

El peleador empezó a agredir a su eterno rival, ‘el Hijo del vikingo’. Al ver esto, el también bailarín, quien estaba como conductor, le pidió a Alberto que parara y hasta le aventó un micrófono. En respuesta a esto, el luchador tiró al suelo a Latin y comenzó a golpearlo. Incluso, le aventó una silla.

Días después de este incidente, Reséndez compartió una fotografía desde el hospital. Sin mencionar por qué estaba allí, dijo estar bien y agradeció el apoyo de sus fanáticos.

“Con el corazón lleno de gratitud les digo, Dios me sigue guiando. El cuerpo sanando y el alma agradecida. Aquí no se rinde nadie, gracias a todos por su buena vibra”, escribió.

Aunque no dijo que le había pasado con exactitud, muchos teorizaron que tuvo una lesión derivada del encontronazo que tuvo con Alberto del Río.

Latin lover en el hospital / Redes sociales

Te podría interesar: Latin lover se solidariza con Shocker: Recaudó fondos para su operación de mandíbula ¡Espera que no recaiga!

¿Cuál es el estado de salud de Latin Lover hoy martes 16 de septiembre?

En entrevista para ‘Ventaneando’, Latin Lover platicó que había ingresado al hospital por una lesión en el hombro, la cual tuvo que ser operada. Aunque aparentemente la cirugía salió bien, volvió a lesionarse hace poco y tendrá que volver al quirófano.

Pese a que el asunto era urgente, optó por cumplir con sus presentaciones en ‘Perfume de Gardenia’, obra en la que actualmente participa, para después enfocarse por completo en su salud.

“Hace 10 semanas me operaron del hombro y, lamentablemente, hace dos semanas se volvió a tronar el tendón. Ahorita no les quise decir ni a mis compañeros ni al productor, Omar Suárez, que, pues, traigo reventado el tendón y aún así bailé con mi querida Lis Vega” Latin Lover

Sin dar mayores detalles, señaló que su próxima operación está programada para el miércoles 17 de septiembre. Cabe destacar que, en ningún momento, indicó que sus lesiones fueran causadas por lo ocurrido con Alberto del Río.

¿Latin Lover padece alguna enfermedad?

En su momento, Latin Lover confesó padecer polimiositis idiopática, una enfermedad autoinmune que afecta los músculos, provocando que se debiliten con el paso del tiempo.

El propio actor ha admitido que esta afección ha limitado un poco su estilo de vida y su carrera laboral. Según su testimonio, su condición le fue detectada hace algunos años y comenzó con dolencias en distintas zonas del cuerpo.

Cuando fue diagnosticado, dejó la lucha libre y se enfocó en otros ámbitos como la conducción y la actuación. Actualmente, está bajo tratamiento médico y la celebridad ha dicho que, dentro de lo posible, está bien.

Mira: Ema Pulido y Latin Lover tienen fuerte enfrentamiento en Las estrellas bailan en Hoy