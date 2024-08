Conductores de “Hoy” arremeten contra Ricardo Peralta tras fuerte enfrentamiento con Arath de la Torre

El pasado domingo 18 de agosto se vivió uno de los momentos más tensos en “La casa de los famosos México”, cuando Ricardo Peralta dejó entrever que Arath de la Torre sería homofóbico.

Recordemos que el creador de contenido confrontó al conductor de “Hoy” después que este habría criticado su vestuario hace unas semanas, lo que Peralta interpretó como comentarios en contra de la comunidad LGBTIQ+.

Ricardo Peralta expresó su molestia por los comentarios del conductor de “Hoy”, sintiéndose ofendido.

Ricardo Peralta

“Vengo a explicarte la expresión de género, que va ligada a la identidad de género. Mi género es no binario, eso quiere decir que no es ni mujer ni hombre. La expresión de género responde a cómo hablamos y cómo nos vestimos... Tampoco te deseo éxito en esta casa, y si yo no existo para ti en esta casa, tú tampoco vas a existir para mí. También me gustaría decirte que esto es muy fuerte para mí, porque es algo con lo que he luchado toda mi vida y no me gustaría que la gente creyera que soy un personaje. Lo que yo me pongo es porque me hace sentir vivo, me llena de ilusión y me encanta”.