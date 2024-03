Consuelo Duval da detalles sobre su nuevo romance con ¿un futbolista más joven?

Sin duda alguna, los últimos meses no han sido nada fáciles para Consuelo Duval. En diciembre del año pasado, sufrió un robo doméstico a manos de una de sus empleadas y, hace algunos días, fue hospitalizada de emergencia.

No obstante, la vida ha comenzado a mejorar para la actriz, principalmente en el ámbito sentimental. La también comediante reveló recientemente que había comenzado un romance.

La inesperada confesión surgió en una transmisión de Netas divinas. En el programa, Consuelo habló un poco de su nuevo noviazgo.

“Yo ahorita que estoy empezando un romance, digámoslo así. Sí pongo cara de p3nd3j4. Está guapo, le gusta lo que viene siendo el balón, mide 1.90 metros. Nos gusta el muchacho”, contó.

Si bien no quiso dar muchos detalles, admitió que estaba muy ilusionada con esta persona y hasta poner “cara tonta” cuando platican por teléfono.

“Cuando me dice ‘mándame una foto’, no puedo poner una cara normal. Es una cara (de tonta)” Consuelo Duval

Consuelo Duval tiene nuevo novio / Captura de pantalla

Así reaccionaron el resto de las presentadoras

La revelación de Consuelo causó gran sorpresa entre las presentadoras, quienes le insistieron, sin éxito, para que diera más detalles sobre su nueva pareja, quien, al parecer, sería un futbolista más joven que ella.

Incluso, Wendy Guevara, quien fue la invitada de ese programa, le aconsejó que se fuera con cuidado y estuviera al pendiente de las “banderas rojas” que podrían surgir en su nueva relación.

“Acuérdate que una debe tener un pie adentro y uno afuera. No soy la mejor dando consejos, pero bueno lo he tratado de hacer y a veces digo que, si veo banderitas rojas, digo ‘esto está mal’. A veces me convierto en la sirvienta del hombre”, mencionó.

Wendy Guevara le recomendó a Consuelo que se anduviera con cuidado / Facebook: Wendy Guevara

¿Cuál fue la última relación conocida de Consuelo Duval?

Si bien Consuelo Duval ha sido muy reservada en cuanto a su vida privada, se sabe que su tercer y último matrimonio fue con Armando Ciurana. La comediante se casó con esta persona en 2007 y se divorciaron en 2013.

Posteriormente, tuvo un noviazgo breve con Jesús Ortiz de Pinedo en 2017. De acuerdo con Duval, su relación terminó por la distancia: “No funcionó mi relación con este muchachón, la distancia no ayuda y ni modo, pero ya llegará alguien”, dijo en aquel momento.

Hace unos meses, un medio aseguró que se había casado en secreto. Sin embargo, esa información nunca fue confirmada.

