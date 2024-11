Daniel Bisogno reaparece tras ser hospitalizado, ¿cuándo regresará a Ventaneando?

El conductor de ‘Ventaneando’, Daniel Bisogno, encendió las alarmas cuando se reportó que nuevamente había sido hospitalizado a menos de una semana de que saliera del nosocomio.

Bisogno, quien continúa recuperándose de un trasplante de hígado realizado en septiembre, apareció en redes sociales el 20 de noviembre aunque no se ha reportado que ya fuera dado de alta en esta ocasión.

Los seguidores de ‘el Muñeco’ sospecharon que el conductor ya está en su casa por la publicación de unos tiernos videos de su hija, uno donde se le ve despeinada y lo acompañó con la canción que dice “despeinada, ajá”, y otro en el que se le ve aprendiendo a patinar.

No te pierdas: Daniel Bisogno: Su estado de salud este 20 de noviembre y las causas que lo llevaron al hospital nuevamente

Bisogno publicó estos videos, ¿ya salió del hospital? / Instagram

¿Qué le pasó a Daniel Bisogno y cuál es su estado de salud este 21 de noviembre?

Hasta el momento, no se ha ofrecido información oficial sobre si Daniel ya se encuentra en casa, pero su hermano Alex B confirmó que se encontraba nuevamente en el hospital aunque no era por algo de cuidado.

“Todos quisiéramos que fuera más sencillo. La situación afortunadamente es clara. Daniel recibió un trasplante de hígado, eso lo tenemos que tener claro, porque empiezan los dimes y diretes de ‘no, es que regresó al hospital, se le volvió a ver, está en peligro’. No, no, no, no es que esté en peligro, lo que pasa es que una operación de ese tamaño amerita que Daniel esté regresando constantemente a chequeos, a revisiones o, en el peor de los casos, por ciertas cosas que se desajustan”, dijo recientemente.

Se supo que el conductor había regresado al hospital luego de que el canal de YouTube, Kadri paparazzi y la periodista Inés Moreno, reportaran que Daniel Bisogno, según ellos, había presentado vómitos con sangre y por este motivo lo ingresaron a terapia intensiva aunque al estabilizarlo supuestamente los sacaron de esa área. Esta información no fue confirmada por fuentes oficiales, por lo que guarda la calidad de rumor.

Checa: Reportan robo en la casa de Daniel Bisogno mientras está en el hospital

Daniel Bisogno fue internado de emergencia en el hospital / Instagram: @bisognodaniel

¿Cuándo regresa Daniel Bisogno a ‘Ventaneando’?

Se esperaba que el 4 de noviembre Daniel regresara a ‘Ventaneando’. Sin embargo, ese día cuando se encontraba en las instalaciones de TV Azteca, tuvo que ser trasladado nuevamente a urgencias debido a un malestar general, que incluyó fiebre, baja glucosa y una crisis de salud relacionada con su sistema inmunológico comprometido debido a los medicamentos que toma para que su cuerpo no rechace el hígado que le fue trasplantado. Días después, su hermano, Alex Bisogno, explicó que una bacteria lo atacó ante la debilidad de su organismo, lo que provocó la nueva emergencia médica.

Ahora con su última publicación en redes sociales, Daniel Bisogno dio señales de una posible mejoría, pero aún hay incertidumbre sobre su estado de salud, por lo que no existe todavía una fecha para que el conductor se reintegre al equipo del programa de espectáculos, aunque él ha mostrado desesperación por regresar a trabajar.

Su hermano también habló al respecto y dijo que el regreso de Daniel a la televisión y el teatro es inminente: “Ahorita tiene que regresar, claro, entiendo que a lo mejor también pues que ‘Ventaneando’ lo quieren cuidar, que en el teatro lo quieren cuidar, que él también va a decir: ‘bueno, mejor me quedo unos días más en mi casa’, pero ya tiene la orden de regresar”,

Lo más importante es que Daniel sigue contando con el apoyo de sus seres queridos y de sus seguidores, quienes esperan verlo pronto en la pantalla.

Por si no lo viste: Hermano de Daniel Bisogno le agradece a Niruka el ‘trabajito’ que le hizo al conductor para salvarlo