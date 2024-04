Daniel Bisogno revela la experiencia sobrenatural que vivió mientras estaba en coma

Hace unos días, Daniel Bisogno volvió a ‘Ventaneando’. Su regreso fue recibido con alegría por parte de la producción y sus colegas. Pati Chapoy, Mónica Castañeda y Rosario Murrieta lo recibieron con flores mientras sonaba de fondo la canción ‘Hace un mes que no baila el muñeco’. Este regreso ocurrió después de una ausencia de dos meses y medio.

El famoso agradeció al público que estuvo al pendiente de su salud, debido a que estuvo internado en terapia intensiva y fue intubado por veinte días a causa a una bacteria en los pulmones.

El también actor compartió que tras varias complicaciones médicas, su higado está afectado por lo que se encuentra en la lista de espera para recibir un trasplante de dicho órgano.

Daniel Bisogno fue internado de emergencia en el hospital / Instagram: @bisognodaniel

Pero fue hasta hoy, jueves 25 de marzo, que Daniel Bisogno habló en ‘Ventaneando’ sobre la experiencia sobrenatural que vivió mientras estaba en el coma inducido en el que duró 20 días, debido a que no podía respirar por sí solo.

“Para mí yo no estuve nunca en el hospital de manera presencial, yo estuve en otro lado. Imagínese que desperté en un hospital que era igual, el mismo, pero había cactus, entonces yo pensé que era una versión de playa del hospital. Me bañaba yo me acuerdo que muy a gusto como en plástico, me bañaba una enfermera”. Daniel Bisogno

Bisogno se encontró con famosa actriz que murió en 2021

Ante la pregunta sobre si lo que estaba experimentando era un sueño, Bisogno respondió que no estaba seguro, si eran sueños o delirios: “Me dicen que hay una fiesta en la noche, que si quiero ir, voy y camino por una calle que parece de playa y me encuentro con Isela Vega, que en paz descanse. Ella fue mi guía espiritual durante todo mi trayecto, Isela Vega”.

En cuanto a lo que le transmitió Isela Vega, Bisogno afirmó que ella le instaba a que se calmara: “Me decía ‘tu tranquilo, ya relájate, todo va a estar bien’, y me empezó a dar la vuelta. La fiesta era que pasaban una película en la pared de Isela Vega y sí existe la película, no la había visto”.

Bisogno asegura que era un sueño que era muy real. Recalcó que en varios sueños veía a Isela Vega

“No piensen que es cuestión de que simplemente lo recuerdo, no, yo viví eso (...) recuerdo que como no podía caminar y estaba inmovilizado, tuve que desplazarme arrastrándome hasta la cena, gateé hasta llegar a un sillón redondo donde me recosté".

Bisogno vivió diferentes historias cada día

El presentador mencionó que en su sueño llegó a un sillón en el que permaneció durante tres días, lo que le lleva a creer que en ese momento le incrementaron la dosis de analgésicos.

Cuando Daniel Bisogno recobró la consciencia, se encontró con la inesperada presencia de Isela Vega a su lado: “Me dijo buenos días, ¿qué quieres desayunar?, el desayuno no llegó (...) así viví días y noches con una historia totalmente distinta”.

El conductor de ‘Ventaneando’ afirmó que, a pesar de ser consciente de que estaba hospitalizado, en su sueño recuerda que viajó a Houston, acompañado por sus médicos.

Isela Vega sentada / Facebook: Isela Vega

Así fue su regreso a la realidad

Daniel recordó que al despertar, aún creía estar en su sueño y anticipaba que lo iban a bañar en la playa, aunque esto nunca sucedió. Ahora, recuerda estos sueños con cierto temor.

“Si veo a Isela Vega en una película, olvídate, no puedo ver ni a doctores, ni a Isela Vega”. Daniel Bisogno

Además, mencionó que optó por mantener en silencio su experiencia ante las enfermeras y los médicos: “Solo pude decirle a mi hermano que necesitaba hablar con él, que tenía que revelarme la verdad sobre lo ocurrido, pero él me tomaba por loco”, concluyó.