Daniela Parra realiza marcha a favor de Héctor N: “si no hay justicia, no hay descanso”

El pasado 11 de mayo, Héctor ‘N’ fue absuelto por siete cargos y declarado inocente de abuso sexual contra su hija Alexa Hoffman , sin embargo, será juzgado por corrupción de menores el próximo 25 de mayo.

Daniela Parra salió a las calles de la CDMX a exigir justicia con respecto al caso de su padre, Héctor ‘N’ quien actualmente se encuentra enfrentando el cargo de corrupción de menores, por parte de su hija, Alexa Hoffman.

Y es que Daniela señala que existen muchas irregularidades en el caso, por lo que pide un alto a la corrupción, la cita se dio el 24 de mayo de 2023, frente al hemiciclo a Juárez, con el objetivo de llegar a la Fiscalía General de Justicia: “vamos a levantar la voz contra la corrupción y denuncias falsas. México no puede seguir cegado ante la evidente fabricación de delitos. Mi papá es solo una víctima más”.

En punto de las 9 de la mañana los convocados comenzaron a llegar, con el fin de exigir justicia, alrededor de 70 personas conformaron el contingente que busca poner un alto a la corrupción y de igual manera, a las supuestas carpetas de investigaciones falsas.

Daniela nos compartió que se encontraba sorprendida del apoyo que recibió: “es increíble lo que está pasando, es muchísima gente, aunque fuera yo sola, yo voy; pero ya se juntó muchísima gente y siguen llegando más”.

Héctor ‘N’ en espera de recibir condena por corrupción de menores

La hija del actor comentó que efectivamente Héctor ‘N’ fue declarado culpable del delito de corrupción de menores, por lo que el 25 de mayo esperan que reciba sentencia, no obstante, mantienen la fe en que esta pueda ser mínima:

“Mi papá está absuelto de abuso sexual y eso se lo dijo, mi abogada y corrupción de menores está por verse, puede ser que lo sentencien un día, un mes, dos años, tres años, pero todavía está por verse. Mi abogada nunca salió a mentir, dijo que fue absuelto y esa es la verdad y lo de corrupción está por verse el jueves”, comentó Daniela.

La joven no solo convocó a personas que apoyan a su padre, sino a aquellas que sufren una clase de injusticia parecida. / Alex Isunza

Al ser cuestionada por los medios sobre la salud de su padre, la joven dijo: “ya está mucho mejor, está impresionado y ayer me habló para saber que iba a pasar hoy. No sabe que hay tanta gente y con esto se le subiría el ánimo muchísimo”.

Diversas personas se dieron a la tarea de mostrar su apoyo a Daniela Parra. / Alex Isunza

Daniela Parra manda contundente mensaje a la contraparte del caso de Héctor ‘N’

Asimismo, compartió que el caso se ha llevado de manera imparcial: “queremos justicia, están haciendo lo que quieren, hay pruebas contundentes que han salido en la tele y que son de dominio público. Muchas inconsistencias en este caso”.

Además, agregó “Hay muchas víctimas no solo yo, sino otras personas que también han sido encarcelados injustamente y por la misma corrupción. Si no hay justicia, no hay descanso, voy a llegar hasta donde tope, y si he recibido amenazas de todo tipo. Pero hago responsable a la contraparte de que si me llega a pasar algo ellos son los responsables. Por lo tanto. Hago el responsable a Sergio Mayer, a Felipe Nájera, Romagnolli y a Olivia Rubio si me llega a pasar algo”.

Daniela marchó del hemiciclo a Juárez a la Fiscalía de la Ciudad de México. / Alex Isunza

Aunado a eso, le pidió a Alexa irse con cuidado con respecto al caso, ya que las consecuencias de mentir pueden salir muy caras: “llevo años tratando de mandarles mensajes por ustedes, por otros lados, me tienen bloqueada. Del amor hacia Alexa, le puedo decir que con cuidado porque estas cosas creo que ya se dieron cuenta de que se le salió de control y que las cosas no funcionan como ella quisieron y pues cuidado, o sea, no te puedes meter en cosas así sin saber las consecuencias que lleva mentir”.

Por otra parte, recordó que espera no muestren su imagen, ni la de su padre en el documental que van a lanzar, esto debido a que rechazó la invitación para participar en ello. En caso de que no respeten sus indicaciones va a proceder de manera legal.

A su llegada al bunker de la Fiscalía, no cesaron las consignas de: “Dani no estás sola”, “queremos a Parra libre”, “fuera corrupción”, entre muchas más.

Las personas no dejaban de acercarse a Daniela para mostrarle su apoyo y tomarse la foto del recuerdo, cosa que ella agradeció en todo momento.