Daniela Parra tuvo un emotivo encuentro con Héctor N: “hace que tampoco me rinda”

Daniela Parra insistió en que, a diferencia de lo que dijo la defensa de su hermana, a su papá solo le resta ser juzgado por el delito de corrupción de menores.

El pasado 11 de mayo se dio a conocer la situación jurídica de Héctor ‘N’, el cual al momento aún se encuentra preso en el Reclusorio Oriente, de la Ciudad de México, y es que se encuentra en proceso por el caso de supuesto abuso a su hija Alexa Hoffman.

No obstante, recientemente se celebró una nueva audiencia en donde se dio a conocer que al momento solo enfrenta el cargo de corrupción de menores, la sentencia final se dará a conocer el próximo 18 de mayo.

En ese escenario, Alexa y Daniela Parra, se han visto envueltas en una serie de declaraciones que no esclarece lo que sucede en realidad, ya que cada una defiende una versión distinta de la audiencia.

Daniela ha apoyado a su padre, Héctor ‘N’, en este tan difícil proceso. / Instagram: @dannielaprm

Héctor ‘N’ se reencuentra con Daniela Parra

Fue en este caso Daniela Parra quien dio a conocer que no importa lo que diga, puesto que cada quien cree lo que desea, pero aunado a ello compartió que se encontró con su padre, quien le renovó las ganas de continuar con la lucha:

"¡Ay amigos! De verdad podrán decir misa, pero escuchar hoy a mi papá como el ROBLE que es, fuerte, luchando, con la frente en alto, y los pantalones bien puestos, hace que tampoco me rinda y si ya le habíamos echado el 100% de ganas, ahora viene el 5000%", relató en redes.

ay amigos, de verdad podrán decir misa, pero escuchar hoy a mi papá como el ROBLE que es, fuerte, luchando, con la frente en alto, y los pantalones bien puestos, hace que tampoco me rinda y si ya le habíamos echado el 100% de ganas, ahora viene el 5000%. #JusticiaParaHectorParra — daniela (@DannielaPr) May 13, 2023

Alexa Hoffman y su abogada Olivia aseguran que Héctor ‘N’ es culpable

La noche del 11 de mayo, luego de que saliera a la luz que Héctor ‘N’ había sido absuelto de 6 cargos y solo quedaba pendiente el de corrupción de menores, Alexa en compañía de su abogada salieron a desmentir los señalamientos.

Y es que Olivia Rubio mencionó que en realidad el juez determinó sumar todo como corrupción de menores: “de los hechos y pruebas se acredita que Alexa había sido víctima por parte de su padre desde los 6 y hasta los 14 años de múltiples abusos sexuales, que no se podía determinar si eran 7, 20 o 200, así lo dijo literalmente, y al no poderse determinar si había sido 7, 20 o 200, el tipo penal que mejor cubría todas estas conductas es el tipo penal de corrupción de menores agravado por la relación. Y cómo este delito comprende todos los hechos de abuso, no iba a condenar por cada uno de los hechos de abuso, sino en conjunto con corrupción”.

Alexa Parra externó su deseo de ayudar a otras víctimas a animarse a alzar la voz con respecto a sus casos / Instagram: @alexaa.hoffman

Luego de dichas declaraciones, Daniela Parra alzó la voz y confesó que efectivamente su padre había sido absuelto:

“Fue absuelto totalmente como ustedes saben mi papá está ahí por dos delitos por abuso sexual y corrupción de menores, el abuso sexual quedó absuelto en su totalidad y ahora solo queda un delito por supuesto corrupción de menores y eso se va a resolver el 18 de mayo, pero son buenas noticias, amigos, estamos a la mitad del camino, pero estamos completamente seguros que la verdad está de nuestro lado, que Dios está en nuestro lado y que mi papá saldrá caminando por esas puertas muy pronto”, comentó.

Héctor ‘N’ se encuentra en prisión preventiva desde julio de 2021. / Facebook: Héctor Parra

Incluso Daniela dejó en claro que pese a los señalamientos, se encontraba segura que la verdad seguirá saliendo a la luz.