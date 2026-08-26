¿Danna ya espera su primer bebé? La cantante habla acerca de la maternidad y desata rumores en redes

Tras los rumores que apuntaban a una posible boda entre Danna y Alex Hoyer, la cantante vuelve a estar en el centro de la conversación, aunque esta vez por otro aspecto de su vida personal.

Danna habló sobre su postura frente a la maternidad y reveló cuáles son sus planes en ese sentido, una respuesta que llamó especialmente la atención. ¿Será que ya está pensando en ser mamá? Te contamos.

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Danna Paola / Redes sociales

¿Qué es lo que piensa Danna respecto a la maternidad?

En una entrevista para el programa Hoy, Jorge Anzaldo, amigo cercano de Danna, le preguntó directamente a la cantante cuál es su perspectiva sobre la maternidad, por lo que ella se sinceró al respecto.

Anzaldo cuestionó a Danna sobre si para ella ser mamá representa un sueño, una fantasía o una pesadilla. Sin pensarlo demasiado, la cantante respondió que “una fantasía”.

Sin embargo, Danna también dejó claro que no considera que las mujeres tengan la obligación de convertirse en madres, pues, desde su perspectiva, “no venimos solo a ser mamás”.

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Danna / Redes sociales

¿Danna ya será mamá? Esto dijo sobre sus planes de maternidad

Danna no solo habló acerca de las mujeres en general, sino que también compartió cuáles son sus planes personales respecto a la maternidad.

Después de señalar que las mujeres no necesariamente vienen al mundo para ser mamás, la cantante declaró que ella no será mamá todavía, aunque no descartó la posibilidad de vivir la maternidad en el futuro.

Danna considera que convertirse en madre implica una gran responsabilidad y, por ahora, no está dispuesta a asumirla, pues aseguró que se encuentra muy a gusto con el momento que está viviendo actualmente.

“Creo que no vine a ser mamá todavía, hay mucha responsabilidad de por medio. La verdad, estoy bien a gusto.” Danna

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¿Cuáles son los planes a futuro de Danna?

Actualmente, Danna se ha mostrado muy enfocada en su carrera artística, tanto en la actuación como en la música.

De hecho, uno de los proyectos que más expectativa ha generado en los últimos meses es su colaboración con Belinda en la canción ‘Dolce Vita’, que se estrenará este jueves 27 de agosto. El tema formará parte de ‘Wet Dreams’, el nuevo EP de Danna.

La cantante también tiene otros proyectos musicales en puerta, por lo que sus declaraciones sobre sentirse “muy a gusto” con su panorama actual dejan claro que, por ahora, está disfrutando de esta etapa de su vida y enfocada en sus propios proyectos.

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